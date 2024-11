Giunta Abruzzo: approvato il documento economia e finanza 2025-2027

La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore al Bilancio e Personale, Mario Quaglieri, ha provveduto all'approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025 - 2027 e alla sua presentazione al Consiglio regionale.

Il documento è propedeutico all'esame di Bilancio e legge di stabilità nella sessione di fine anno.

La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della nuova legge regionale urbanistica, ha fissato i criteri per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione dei piani urbanistici e ha disposto l'emanazione dell'apposito avviso pubblico per la concessione degli stessi. Su proposta del vicepresidente con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, deliberato lo schema di accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione Abruzzo per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti relativi all'attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile Approvati gli schemi di convenzione finalizzati a disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo, le imprese e i Comuni presso i quali sono installate le stazioni agrometeorologiche per il servizio di monitoraggio del dipartimento agricoltura. In deroga alla disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, la Giunta ha posticipato la data entro la quale le aziende devono presentare i Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) relativi alla corrente annata agraria 2023/2024 dal 31 luglio al 10 novembre 2024. Le sanzioni amministrative per la tardiva presentazione del PUA non verranno applicate per la suddetta annata agraria. Sempre su iniziativa del vicepresidente, approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2024-26 dell'A.R.T.A Abruzzo.



