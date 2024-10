Nuova portavoce per la Conferenza regionale delle Donne Democratiche

La Conferenza regionale delle Donne Democratiche ha annunciata la candidatura unitaria a nuova portavoce regionale della popolese Roberta Tomasi. Prende il posto in continuità di intenti di Lorenza Panei, che dal 2020 ha condotto la Conferenza abruzzese attraverso momenti anche difficili come quello del Covid e dei numerosi passaggi elettorali. In Abruzzo la condizione delle donne ci preoccupa sia per i gravi episodi di violenza maschile che per le condizioni di lavoro e di disparità salariali.

Erano presenti le delegate al Coordinamento nazionale e componenti della Direzione nazionale del Pd Stefania Pezzopane e Leila Kechoud, le delegate nazionali Manola Di Pasquale, Eva Fascetti e Marta Rapa, le Portavoce provinciali Fatima Di Giovannantonio e Francesca Cermignani, la componente dell’esecutivo nazionale Mariaelisa Serone D’Alò, le dirigenti del PD Abruzzo fra cui Anna Paolini e Monia Pecorale. Ecco cosa ha affermato Panei:

"La Conferenza deve saper guardare e deve sapersi occupare della complessità del mondo in cui viviamo: dai luoghi di lavoro, alle scuole; dalle scelte procreative, all’ecologia; dai diritti civili e sociali, alle istanze dei territori. Deve parlare a tutte e a tutti e dare prova di coraggio, responsabilità e tenacia nell’affrontare il momento storico che stiamo vivendo: la guerra, le povertà, la mancanza di lavoro e di futuro. Le donne, noi donne abruzzesi, vogliamo contare e fare la differenza”.

Per Roberta Tomasi, "la Conferenza è spazio plurale che riconosce e unisce le differenze, guidarla non può che tradursi nell’abbracciare i pensieri, le esperienze, i territori, le diverse culture e le generazioni per una sintesi inclusiva e libera da logiche di potere che non siano al servizio delle nostre cause”.