Assemblea dell’associazione “I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise”

Una giornata conviviale quella trascorsa a Guardiagrele in occasione dell’Assemblea regionale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise", con la partecipazione dei Sindaci e dei Delegati dei Comuni aderenti al club. Ricorrenza utile a fare il punto sull’andamento delle attività poste in essere nell’ultimo anno, e per programmare le iniziative da svolgere nel prossimo futuro, con l’obiettivo di continuare a generare risultati positivi per i nostri territori, investendo sulla promozione e sulla valorizzazione degli stessi.

Spunti di riflessione, significativi per il dibattito, sono arrivati dalla sezione cinematografica in programma al mattino, dalla relazione del Coordinatore regionale Antonio Di Marco, dal saluto del Sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, nonché dall’intervento del neo Presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, in collegamento telefonico con l’Assemblea.

Il programma della giornata è stato arricchito dalla proiezione di due film girati proprio nei borghi abruzzesi:

- LA PREDA, cortometraggio girato a Guardiagrele dal regista, nonchè nostro concittadino Pierluigi Di Lallo, dedicato al delicato tema della violenza sulle donne;

- UN MONDO A PARTE, film girato ad Opi dal regista Riccardo Milani. Il film ci aiuta a scambiare riflessioni sull'importanza di impegnarci tutti a difendere la nostra coesione territoriale e sociale, ad investire sulla qualità dei nostri borghi, al fine di incrementare la capacità di attrarre attenzione ed interesse dall’esterno.

foto: pagina facebook Comune di Rocca San Giovanni