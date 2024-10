Presentazione della decima edizione di Borgo DiVino

In occasione della Giornata nazionale dei Borghi Autentica d'Italia, oggi alle ore 18.00 al Centro polivalente di Perano Scalo, in via San Tommaso a Perano, si terrà la presentazione della decima edizione di Perano Borgo DiVino .

Parteciperanno:

- Gianni Bellisario, sindaco di Perano e componente del Direttivo nazionale dell'associazione Borghi Autentici d'Italia;

- Domenico Di Nardo, presidente dell'associazione Perano Borgo DiVino.

L’edizione 2024 della Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, dal tema “Un’altra idea di stare insieme. Luoghi non comuni: esperienze di socialità a partecipazione”, ha l’obiettivo di sostenere progetti e iniziative che promuovono lo sviluppo di una responsabilità collettiva e stimolano la partecipazione attiva alla vita comunitaria, attraverso occasioni di socialità e azioni che coinvolgono i cittadini.

I borghi aderiscono all’iniziativa con un ricco programma di eventi su tutto il territorio nazionale, per riscoprire le bellezze e le tradizioni di questi luoghi.