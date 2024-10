Grande successo per la 44esima edizione della Rassegna dei Cuochi

Dimostrazioni, dibattiti, show cooking e momenti dedicati a San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia, hanno dato vita alla 44esima edizione della Rassegna dei Cuochi di Villa Santa Maria. La numerosa affluenza di pubblico e la grande partecipazione ai momenti più rappresentativi dell'evento hanno caratterizzato l'iniziativa, che si è svolta da venerdì 11 ottobre a ieri, 13 ottobre, nel cuore del centro storico.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, in primis dal Comune che, insieme all'associazione Cuochi Valle del Sangro e con il patrocinio della Regione Abruzzo e la collaborazione dell'Istituto Alberghiero IPSSAR "G. Marchitelli", organizza la rassegna.

"Sono stati tre giorni importanti con numeri importanti – commenta il sindaco Giuseppe Finamore -. Come sempre, l'opinione degli ospiti andando via è stata quella di aver passato un bel momento e una bella giornata a Villa Santa Maria e in qualità di organizzatori siamo più che soddisfatti di questo. L'impegno dell'amministrazione comunale e dell'associazione Cuochi Valle del Sangro è quello di realizzare, attraverso questa manifestazione, tutto ciò che è possibile per il nostro paese e per l'intero territorio".

Preziosa la partecipazione all'evento dei ragazzi della scuola alberghiera, vera eccellenza del territorio. "Anche quest'anno – commenta il primo cittadino – abbiamo avuto la collaborazione dell'istituto che ha offerto, nella giornata di ieri, una torta a tutti gli ospiti. Ringrazio la preside Barbara Bernardone per la disponibilità e l'impegno mostrato in questa come in altre occasioni".

Tra gli eventi che si sono susseguiti nella tre giorni: il campionato di cucina per casalinghe, il corso di degustazione Vini Fantini a cura dei sommelier Gianluca Marchesani e Angela Di Lello, la presentazione del libro "Enologia tradizionale 1" di Alessandro Zaccagni, gli show cooking a cura degli chef Marco Caldora, Federico Anzellotti e Antonio Papale, la Junior Cocktail Competition degli alunni dell'Istituto alberghiero, gli show cooking curati da "Da matti street food" e dall'associazione Cuochi Valle del Sangro, la presentazione del buffet dimostrativo sull'arte culinaria, le isole gastronomiche "De Cecco" con i cuochi dell'associazione Valle del Sangro e l'imperdibile cena preparata dagli chef di Villa Santa Maria.

A completare il ricchissimo programma l'apertura, in tutte e tre le giornate, del Museo del cuoco, che custodisce i documenti fotografici, gli attestati e gli attrezzi da lavoro dei grandi cuochi del posto, e dell'istituto alberghiero "G. Marchitelli" che ha accolto numerosi visitatori che hanno voluto toccare con mano la famosa scuola che da anni forma i più grandi cuochi che oggi lavorano nelle più prestigiose cucine a livello internazionale.

"La Rassegna dei Cuochi – conclude il sindaco Finamore – dimostra, insieme ad altre peculiarità del territorio, che il nostro paese è a tutti gli effetti la patria dei cuochi e che la Rassegna è davvero un'eccellenza tra gli eventi di settore".