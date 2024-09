Eccellenze abruzzesi protagoniste al 'Val di Sangro Expo'

Migliaia di visitatori negli spazi Coldiretti Chieti e nel mercato di Campagna Amica nell’ambito di Val di Sangro Expo - Il cuore produttivo dell’Abruzzo che, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Atessa, ha chiuso i battenti domenica.

Per quattro giorni Coldiretti Chieti ha promosso le produzioni tipiche in un format fieristico nuovo e dinamico offrendo gratuitamente consulenza previdenziale e assistenziale a cura di Epaca.

Molto gettonati i workshop tematici e le degustazioni di eccellenze locali (vino, olio, birra artigianale, formaggi con abbinamenti miele) con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni tipiche abruzzesi più rappresentative con vino, birra, olio, confetture, salumi, zafferano, miele, formaggi e cosmetica di latte d’asina.

“E’ stata una esperienza positiva per intercettare consumatori di diversa provenienza – spiega il presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli – i nostri stand sono stati letteralmente presi d’assalto e particolarmente apprezzate sono state le degustazioni delle eccellenze territoriali”. L’appuntamento fieristico è stato anche occasione per fornire servizi e consulenza ai cittadini.

“Nella postazione Epaca abbiamo risposto alle numerose domande di cittadini in materia di previdenza – spiega Luca Celestino, direttore Coldiretti Chieti – è stata questi un’occasione importante per confrontarsi direttamente con la società civile e per essere supporto concreto nelle problematiche di tutti i giorni anche a chi non è agricoltore”.