Giovani, competenze e opportunitÃ  le parole d'ordine di 'Progress 2024'

Giovani, competenze e opportunità! Sono queste le parole d’ordine di Progress 2024, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, in programma al Polo fieristico di Lanciano al 17 al 19 ottobre prossimi.

Grazie al protagonismo della Regione Abruzzo, che sostiene con convinzione l’evento fieristico e all’ampia e qualificata partnership; Progress, manifestazione firmata da Lancianofiera, alla sua terza edizione, offrirà ai suoi visitatori l'opportunità di incontrare direttamente i protagonisti della rete dei servizi e delle politiche attive del lavoro, oltre che soggetti pubblici e privati che animano il mercato del lavoro. L'evento ha lo scopo di accrescere le opportunità per chi è in cerca di lavoro o di riqualificazione professionale ed è rivolto a tutti coloro, studenti in primis, che vogliono intraprendere percorsi di formazione.

Nuovo il layout dei padiglioni espositivi dell’Ente fieristico d’Abruzzo, cui si potrà accedere liberamente visitando gli stand e partecipando alle numerose attività in programma. I rinnovati spazi sono, infatti, pensati per favorire occasioni concrete d’incontro tra aziende, persone in cerca di lavoro, selezionatori del personale, formatori, operatori del sociale, con l’obiettivo di alimentare sinergie nuove fra attori istituzionali, scuole, università, Centri per l’impiego, enti formatori, mondo delle imprese e cooperative sociali. Il programma, i partner, gli espositori, i laboratori e le attività proposte nel corso della tre giorni a studenti (che arriveranno da scuole secondarie di secondo grado, Its ed università di tutta la regione, ma anche da Molise e Marche), visitatori e curiosi, saranno illustrati alla stampa lunedì 30 settembre, a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo in piazza Unione (Sala Corradino D’Ascanio, terzo piano), alle ore 11.00.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio,

il sindaco di Lanciano Filippo Paolini,

il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio,

l’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca.