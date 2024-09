Il 'Made in Italy' targato Abruzzo al "Val di Sangro Expo"

Anche Coldiretti Chieti e le eccellenze di Campagna Amica saranno protagonisti della fiera Val di Sangro Expo: il cuore produttivo dell’Abruzzo che, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Atessa, si svolgerà in piazza Abruzzo dal 26 pomeriggio al 29 settembre 2024 dalle 10 alle 21.

Per quattro giorni (il 26 solo nel pomeriggio) Coldiretti Chieti promuoverà le produzioni tipiche in un format fieristico nuovo e dinamico e fornirà gratuitamente consulenza previdenziale e assistenziale a cura di EPACA ai visitatori interessati. Sono previsti anche workshop tematici e degustazione di eccellenze locali (vino, olio, birra artigianale, formaggi con abbinamenti mieli) raccolte in un mercato ad evento di Campagna Amica con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni tipiche abruzzesi più rappresentative. “Il nuovo format fieristico di Val di Sangro Expo è sicuramente una buona vetrina per la nostra aziende sindacale ma anche per intercettare consumatori di diversa provenienza – spiega il presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli – il marchio di Campagna Amica è sinonimo di qualità e trasparenza e il suo appeal cresce in modo esponenziale. Abbiamo previsto degustazione ed assaggi in modo da far comprendere concretamente la bontà e l’ecceellenza delle nostre produzioni”. L’appuntamento fieristico sarà anche l’occasione per fornire servizi e consulenza ai cittadini. “Nella postazione Epaca accoglieremo chi ha bisogno di assistenza previdenziale gratuita – spiega Luca Celestino, direttore Coldiretti Chieti – non ci limiteremo quindi ad esporre ma cercheremo di confrontarci direttamente con la società civile per essere supporto concreto nelle problematiche di tutti i giorni”.

Di seguito le aziende agricole che occuperanno gli spazi Coldiretti per la vendita diretta:

Azienda agricola LA MASCIONARA – Salumi e Formaggi – Campotosto (AQ)

ADI MIELE – Miele – Tornareccio (CH)

Azienda agricola Garofalo Patrizia – Cosmetici Latte d’asina– Casalbordino (CH)

Coop Agricola olearia LA CASOLANA – Olio e Olive - Casoli (CH)

DELPHIN – Birre Artigianali - Roccascalegna (CH)

Azienda agricola SPINELLI – Conserve – Casoli (CH)

Azienda agricola JAS TERRA MIA – Zafferano – Atessa (CH)

Aziende agricola Di Paolo Franco – marmellata di uva e mosto cotto – Casalbordino (CH)

Azienda agricola DI MARINO – Conserve e sottoli, sedano nero di Torricella Peligna – Torricella Peligna (CH)

Le attività di workshop e degustazioni, invece, saranno le seguenti:

Venerdi 27 Settembre 2024

Giornata della Previdenza

Promossa dal Patronato EPACA di COLDIRETTI

Consulenze previdenziali ed assistenziale gratuite ai visitatori di Val di Sangro EXPO’

Sabato 28 Settembre 2024

Dalle ore 11.30

Workshop e Degustazione Olio EVO di Produzione Locale(*)

A cura di Coop Agricola LA CASOLANA – Casoli (CH)

Dalle ore 16.30

Workshop e Degustazione Vini DOC IGT del territorio chietino(*)

A cura di Az. Agr Cantina Tilli – Casoli (CH)

Domenica 29 Settembre 2024

Dalle ore 11.30

Workshop e Degustazione Birre Artigianali(*)

A cura di Birrificio Delphin – Roccascalegna (CH)

Ore 15.30

Workshop Tematico: La vendita diretta e la rete di Campagna Amica

Dalle ore 16.30

Workshop e Degustazione con abbinamenti formaggi e mieli abruzzesi (*)

A cura di Az. Agr. La Mascionara – Campotosto (AQ) - ADI Miele – Tornareccio (CH)

(*) Per la partecipazione al workshop è prevista la prenotazione da effettuarsi presso lo stand COLDIRETTI