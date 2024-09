Omaggi per il Dottor Antonio Castracane: il medico compie 100 anni

La comunità di Montelapiano, unitamente a quelle di Villa Santa Maria, Montebello sul Sangro e Pizzoferrato, ha festeggiato i 100 anni del Comm. Dr. Antonio Castracane, medico condotto in questi Comuni per circa 80 anni.

"Negli interventi dell'On.le Luciano D'Alfonso, del Dr. Diego Ferrara, Sindaco di Chieti/Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e del Dr. Mauro Petrucci, Segretario Regionale della Federazione dei Medici di Famiglia - sottolinea il sindaco di Montelapiano Arturo Scopino -, si è evidenziato l'impegno, la motivazione e la "missione" del Dr. Castracane, il Merito, quello vero, riconosciuto allo stesso anche dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per essersi peraltro messo a completa disposizione della collettività durante la difficile fase della emergenza Covid, e la precaria situazione sanitaria in cui viviamo, con tanti medici di famiglia prossimi alla pensione e dei pochi che potranno sostituirli che gradiscono prestare servizio sulla costa e nei grandi centri in luogo dei paesi di montagna".

Riconoscimenti ed un grande abbraccio collettivo per il Dottor Castracane.