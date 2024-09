Insieme senza bariere, un evento 'Bike to Coast for Everyone'

Promuovere il turismo accessibile e inclusivo per le persone con bisogni speciali. Questo è Bike to Coast For Everyone, progetto cofinanziato dalla Regione Abruzzo, con il coinvolgimento di diciannove comuni lungo i 131 chilometri di costa abruzzese, Anffas, Legambiente Abruzzo e Lega Navale di Ortona.



Giunto nella sua fase conclusiva, il progetto che promuove un’azione coordinata a livello regionale per favorire una vacanza attiva accessibile sull’intera Bike to Coast, si presenta con un evento pubblico. Una giornata di inclusione e divertimento, quindi, fra laboratori, kayak sul mare, animazione e talk show. Appuntamento dunque la mattina di domenica 22 settembre, dalle 10 alle 13, in piazza Sirena a Francavilla al Mare.

Un momento di festa, un’occasione di unione e socializzazione per favorire la partecipazione allargata dell’intera comunità. Con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore del turismo accessibile. In programma attività esperienziali come laboratori di artigianato artistico di mosaico e bigiotteria a cura di Anffas Pescara, laboratorio della carta fatta a mano con maestri cartai a cura di Anffas Ortona, esperienze in kayak e catamarano con la Lega Navale Ortona, prove con handbike, spazio a cura di Legambiente.

Il village si apre con la performance musicale a cura di Africanffas, seguono i panel dedicati ad associazionismo e turismo sostenibile, sport e turismo accessibile, Abruzzo sostenibile ed inclusivo. Con la presenza di Daniele D’Amario, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega al turismo e Lorena Ziccardi, atleta di handbike. Con la partecipazione di Marco Ardemagni, conduttore di Caterpillar Rai Radio 2.



“Si tratta di un progetto altamente innovativo che mette in campo un’offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità, fisiche e sensoriali - sottolinea il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario -. Il progetto prevede la realizzazione e l’organizzazione di servizi accessibili: spiagge attrezzate, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili. In questa sede - conclude D’Amario - mi sembra opportuno sottolineare il grande spirito di collaborazione che si è creato tra la Regione, le associazioni del Terzo settore e i Comuni".



L’evento è organizzato e cofinanziato da: Regione Abruzzo, Abruzzo - Made in nature, made in Italy; confinanziato con il fondo per le persone con disabilità del ministero per la Disabilità - presidenza del consiglio dei Ministri; partner sono Anffas - Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, Legambiente, diciannove comuni della costa abruzzese. Con il patrocinio del Comune di Francavilla.



Fra le azioni realizzate fino a oggi da Bike to Coast For Everyone: cicloturismo con biciclette adeguate, gite in barca, corsi di vela e kayak con imbarcazioni attrezzate, spiagge accessibili attrezzate, oltre alla segnaletica turistico-culturale con 19 totem sensoriali dislocati lungo la Bike to coast e nelle vicinanze degli uffici IAT.



La Bike to Coast si sviluppa lungo i 131 chilometri di costa, da Martinsicuro a San Salvo, attraversa 19 comuni e rappresenta uno dei tratti più suggestivi della Ciclovia nazionale Adriatica.

L’allestimento e la realizzazione dell’evento Insieme senza barriere è a cura dell’agenzia Oiko. La mattinata all’insegna dell'accessibilità, vedrà dunque la piazza trasformarsi in un villaggio senza barriere, un luogo aperto e inclusivo per persone con disabilità, famiglie e amici.