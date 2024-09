Stellantis, incontro tra la Regione Abruzzo e la dirigenza sulle prospettive future

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca si è recato nello stabilimento Stellantis di Atessa, dove ha incontrato il direttore dello stabilimento, Paolo Accastello, il Direttore delle risorse umane, Antonio Viggiano, e, in videocollegamento, Daniela Poggio, vicepresidente Comunicazione e Affari istituzionali di Stellantis Italia.

Nel corso dell'incontro è stata fatta un'analisi approfondita di quella che rappresenta un'eccellenza non solo italiana, che permette a Stellantis di recitare un ruolo di leadership assoluta nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa ed esportare i propri veicoli in oltre 80 Paesi di tutto il mondo.

Un incontro che segue i rapporti intercorsi nei giorni scorsi tra il presidente Marsilio e l'Ad di Stellantis, Carlos Tavares, al fine di mettere a fuoco gli interventi in programma, necessari per consentire lo sviluppo sul territorio dell'azienda e del suo indotto.

Il management di Stellantis ha ribadito quanto affermato anche da Tavares, sul difficile momento congiunturale che il mercato sta attraversando, ribadendo però la conferma della volontà strategica di Stellantis di puntare sullo sviluppo dello stabilimento di Atessa. Un incontro proficuo nel solco dell'abituale collaborazione, al fine di monitorare la situazione del mercato dei veicoli commerciali, seguire da vicino le opere strategiche messe in atto dalla Regione sul territorio e garantire tutto quanto risulta utile per supportare l'intero comparto industriale nella Val di Sangro.