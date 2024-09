Festa in teatro per i primi quarant’anni della CNA di Chieti

Compie quarant’anni di vita la CNA Artigiani Imprenditori d’Italia della provincia di Chieti. Un traguardo importante, quello dell’associazione presieduta da Giuseppe Troilo e diretta da Letizia Scastiglia, che un ricco calendario di eventi disseminati sul territorio celebrerà nelle prossime settimane. Duemilacinquecento imprese associate, cui si aggiungono 4mila pensionati, con un organico di dieci dipendenti e due tirocinanti: questo il tesoretto della CNA provinciale, che vanta quattro sedi sul territorio: Chieti, Lanciano, Vasto e Casoli.

E proprio da quest’ultimo centro, storico insediamento associativo, muoverà dopodomani, venerdì 13 settembre, il programma degli eventi. A unirli idealmente, come spiega Letizia Scastiglia, «la volontà di rendere omaggio alla nostra storia, ma guardando con rinnovato impegno alle sfide future con la logica di un sistema che vuol fare leva soprattutto sulle emozioni. Ed è per questo che abbiamo scelto il teatro, la forma d’arte che più di ogni altra interagisce con gli spettatori. Abbiamo scelto questa strada in una logica e una visione di restituzione a un territorio che tanto ci ha dato in questi anni, contribuendo a rendere la nostra associazione un solido punto di riferimento».

Primo evento in programma, al teatro di Casoli (ore 18), lo spettacolo di Marcello Sacerdote “Quando il grano maturò”, che racconta le storie della Resistenza in Abruzzo: «La CNA - dice ancora - nasce nel dopoguerra: i cittadini dei nostri comuni montani hanno vissuto sulla loro pelle quegli eventi e quegli stati d’animo li hanno spinti a entrare a far parte dei movimenti nati subito dopo gli eventi bellici per dare voce alle loro istanze. Lì abbiamo un insediamento storico e una collaborazione con il centro aggregativo degli anziani, e per questo l’evento è organizzato con CNA Pensionati».

Insomma, il pubblico sarà coinvolto in un viaggio emozionante attraverso le vicende e i protagonisti della Resistenza, offrendo un’occasione di riflessione e di confronto su temi universali quali la libertà, la solidarietà e la determinazione nel perseguire un obiettivo comune. «Valori – conclude - che hanno fatto grande il nostro sistema associativo e che solo rivitalizzandoli ci consentiranno di svolgere appieno il nostro ruolo di rappresentanza».

In agenda, il programma prevede un secondo appuntamento il 18 ottobre al Teatro Fenaroli di Lanciano, dove andrà in scena “Un altro lunedì”, spettacolo nato da un progetto della CNA di Bergamo, e realizzato nel 2023 in occasione del ruolo di Capitale della cultura che la città orobica ha condiviso con Brescia: sul palco, racconti di vita vera di dodici imprenditrici, secondo una miscela di competenza, umanità, intelligenza, sentimento ed emotività, in cui due attrici appartenenti a diverse generazioni interpretano le storie delle imprenditrici in un intreccio narrativo che attraversa diverse fasi della vita e dell’identità imprenditoriale. Ancora da decidere, invece, le date degli appuntamenti conclusivi previsti a Vasto e Chieti.