Emergenza idrica, è nato il comitato “Fonti Amare”

In questo periodo di grave emergenza idrica dovuta non solo alla siccità, ma soprattutto alle cattive condizioni delle reti, la costituzione del COMITATO FONTI AMARE vuole essere una mobilitazione che permetta alla cittadinanza di avere un maggior peso nella presentazione delle istanze nei confronti sia della SASI che degli enti ed istituzioni coinvolti. Si è visto, infatti, come le lamentele del singolo cittadino non riescano ad ottenere risultati. In sole 4 ore di raccolta firme, numerose sono state le adesioni e se ne prevede un progressivo aumento.

Il COMITATO FONTI AMARE si propone di raccogliere le segnalazioni, promuovere iniziative volte a migliorare la qualità del servizio idrico e rappresentare i cittadini presso gli enti e le istituzioni competenti.

Il COMITATO FONTI AMARE è assolutamente indipendente da associazioni o partiti politici. Anzi, a tal proposito, si vuole precisare come la sua azione sia completamente scevra da strumentalizzazioni politiche e da vecchie logiche incancrenite da interessi particolari. La sua unica finalità è responsabilizzare i soggetti coinvolti, come SASI, Regione e Comune affinché programmino e trovino le risorse necessarie al rifacimento delle reti idriche abruzzesi e, in particolare, quella del Sinello.