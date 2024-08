Presentate le mappe tattili parlanti sulla Via Verde

Il progetto "Byke to coast for everyone", finanziato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri al comune di Fossacesia, ha agevolato l'accessibilità dei disabili alla Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Il progetto ha previsto la realizzazione e l'organizzazione di servizi accessibili: spiaggia attrezzata nel centro del lungomare di Fossacesia e servizio cicloturistico con biciclette dedicate gestiti dalla Cooperativa Praticabile, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili, mappe tattili parlanti inerenti il progetto tese a favorire l'accessibilità ai servizi turistici dei diversamente abili e percorsi formativi rivolti agli operatori del settore indicati dai partner del progetto.

Il percorso formativo ha previsto quattro moduli: il primo dal titolo "Il turismo accessibile per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo" curato da Anffas Abruzzo; il secondo "Buoni turismo per una buona crescita" curato da Legambiente Abruzzo; il terzo modulo curato dal Comune di Fossacesia ed infine il quarto modulo sul linguaggio LIS curato dal Comune di Martinsicuro.

Al Parco dei Priori di Fossacesia sono state presentante le mappe tattili parlanti, un innovativo strumento pensato per rendere il turismo locale accessibile a tutti.

L' Amministrazione Comunale di Fossacesia ha realizzato due mappe parlanti, utilizzabili da tutte le persone indipendentemente dalle caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive, anagrafiche. In particolare presentano disegni, scritte, pittogrammi, braille e texture con rilievi differenti e leggibili con le dita. Inoltre, inquadrando QR code tattile si attivano narrazioni in parlato, sottotitoli e lingua italiana dei segni.

All'evento hanno preso parte il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, il senatore Etelwardo Sigismondi, i rappresentanti dell'associazione I.T.R.I.A., Dino Angelaccio, Odette Mbuyi, Carlo D'Aloisio, e la responsabile S.N.P. delle persone con Disabilità C.E.I., suor Veronica Donatello e inoltre, per l'ANFFAS Lanciano, con Carlo Martelli, Silvia Verna, i ragazzi dell'ANFFAS e l'interprete L.I.S.,

Annarita Giancristofaro. I sindaci ed assessori del territorio.

L'organizzazione è stata curata dalla Cooperativa Praticabile.