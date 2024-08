Uniti per il turismo: nove localitÃ  della Costa dei Trabocchi a Torino per il "Villaggio dei Comuni"

Dal 22 al 24 novembre, Torino accoglie la Costa dei Trabocchi nel "Villaggio dei Comuni", in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'Anci. L'evento si terrà nel centro del capoluogo piemontese, in un'area compresa tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, dove saranno allestiti gli stand dedicati anche ai comuni che intendono promuovere il proprio territorio e attrazioni turistiche. Lo stand che ospiterà i comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, sarà messo gratuitamente a disposizione dalla Città di Torino e si trasformerà in una importante vetrina in una città tra le più raffinate, eleganti e intraprendenti d'Italia, per promuovere una serie di iniziative e per mettere in mostra le tradizioni, le località d'arte, i monumenti, l'enogastronomia, la natura e, ovviamente, la bellezza della costa con il suo mare.

"Durante un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Fossacesia, i comuni costieri della provincia di Chieti - ha sottolineato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio,

che coordinerà l'iniziativa - hanno dimostrato una visione strategica unitaria per favorire e rafforzare l'economia turistica della Costa dei Trabocchi". "I comuni che si associano per esercitare insieme la valorizzazione e la promozione turistica- sostengono i sindaci dei nove Comuni- contribuiranno a far avanzare l'innovazione dei servizi nell'organizzazione turistica territoriale."

"Per l'occasione saranno coinvolti anche i produttori locali - hanno aggiunto i sindaci e gli assessori delegati presenti alla riunione a Fossacesia - in modo che abbiano l'opportunità di far conoscere le loro tipicità e lavoreremo con l'associazione degli abruzzesi in Piemonte, che già si sta attivando per collaborare nel miglior modo possibile con noi". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha dato la sua disponibilità anche come presidente della Provincia.

Inoltre, cercheremo di avere il sostegno della Regione, della Camera di Commercio Chieti-Pescara, delle DMC e dei FLAG, perché riteniamo che il "Villaggio dei Comuni" rappresenta un veicolo importante di promozione dell'Abruzzo".

La Città di Torino in accordo con le Comunità di piemontesi originarie di altre regioni italiane, tra cui l'Abruzzo, sta organizzando un ricco programma di eventi culturali e di animazione che si svolgeranno in due apposite aree all'interno del "Villaggio". Inoltre, venerdì 22 novembre, alle ore 20.30, presso l'Auditorium Giovanni Agnelli, al Lingotto, si terrà una rassegna delle diverse culture rappresentate dalle suddette comunità. Anche i nove comuni della Costa dei Trabocchi promuoveranno iniziative culturali per far conoscere il loro territorio.

