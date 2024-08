Bando Piccoli Comuni: messa in sicurezza degli spazi pubblici e sala polivalente tra gli interventi programmati

Ammonta a 700mila euro il finanziamento che si aggiudica il Comune di Rocca San Giovanni per progetti da destinare alla riqualificazione urbana per lo sviluppo sostenibile, per l'equilibrio demografico, per favorire la residenza nei piccoli Comuni, per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento.

"È con grande soddisfazione che annunciamo di essere tra i Comuni ammessi al finanziamento, dimostrazione della qualità della proposta presentata e del rispetto delle corrette procedure previste dell'avviso pubblico - afferma l'assessore all'Urbanistica Erminio Verì - Abbiamo puntato su un progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico degli spazi pubblici di via Raffaele Paolucci e in particolare alla creazione di una sala polivalente sottostante la villa comunale 'Il Castello', che ci consentirà di trasformare l'attuale area degradata all'aperto, in un luogo accogliente e funzionale al chiuso, adeguato a diverse funzioni di utilizzo per la collettività".

"Un altro obiettivo programmato, fortemente voluto ed ottenuto da questa amministrazione - conclude il sindaco Fabio Caravaggio - che va a sommarsi agli altri finanziamenti pubblici ricevuti finora, dal valore di oltre un milione di euro, di cui più volte ho parlato, e che sono dimostrazione concreta della nostra azione di governo che continua ad essere sotto gli occhi di tutti".