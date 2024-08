TUA e bike sharing, servizi attivati a San Vito Chietino, Ortona e Chieti

Una nuova frontiera della mobilità. Green. Perfettamente integrata con il trasporto pubblico locale. Per i cittadini, i turisti e i pendolari. Aggiungiamoci anche le bellezze paesaggistiche del territorio abruzzese ed il gioco è fatto.



Viene presentato così il servizio di trasporto cittadino in e-bike a Chieti e a Giulianova e che interesserà diversi comuni della provincia di Chieti e di Teramo.



Il progetto è gestito dalla società VAIMOO S.r.l, società pugliese che opera in tantissimi comuni italiani, in collaborazione con l’azienda regionale di trasporti abruzzese.



L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale, gestiti dalla Tua, ed il nuovo bike sharing. Con prezzi molto vantaggiosi ed ulteriori scontistiche sull’utilizzo del servizio per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio della Tua in corso di validità.



La società di trasporto della Regione Abruzzo, infatti, ha redatto, aggiudicandosi i fondi, una proposta di finanziamento, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 417 del 28/12/2022, relativa allo sviluppo di un modello di multi-modalità integrata con il TPL e l’attivazione del servizio di bike sharing a beneficio di cittadini, turisti e pendolari, con l’obiettivo di sperimentare l’efficacia dell’integrazione operativa e commerciale del servizio con il trasporto locale assicurato da Tua in diversi comuni.



Infatti, i centri coinvolti sono Chieti, Ortona, San Vito Chietino, Teramo, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Pineto.



Importanti sono i numeri dell’iniziativa: 280 e-bike, 80 stazioni: 66 e-bike in 18 stazioni a Chieti, 33 e-bike in 10 stazioni ad Ortona, 13 e-bike in 4 stazioni a San Vito Chietino, 70 e-bike in 18 stazioni a Teramo, 42 e-bike in 12 stazioni a Giulianova, 25 e-bike in 8 stazioni a Pineto, 18 e-bike in 6 stazioni ad Alba Adriatica e 13 e-bike in 4 stazioni a Tortoreto.



“Uno dei capisaldi strategici della nostra azienda – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa – è quello di tendere ad una sempre maggiore transizione ecologica sulla quale stiamo lavorando rinnovando la nostra consistente flotta di bus e treni. Non a caso – ha continuato De Angelis – nel corso del 2023 abbiamo inserito nel parco mezzi Tua 50 autobus alimentati a CNG, 4 autobus elettrici e 3 elettrotreni. Il nostro obiettivo – ha spiegato il presidente della Tua – è quello di integrare il TPL grazie a servizi di sharing mobility che possano fungere da complemento, puntando anche a trasformare le abitudini dei cittadini e riducendo il tasso di motorizzazione e le emissioni inquinanti derivate da spostamenti con mezzi privati. È un obiettivo sfidante – ha concluso De Angelis – ma siamo certi che un’azienda come Tua debba e possa svolgere tale ruolo e indirizzare la sperimentazione di forme sicuramente nuove di mobilità come questa”.



“TUA ritiene che la partecipazione, sotto l’egida della Regione Abruzzo, a questo progetto rappresenti un ulteriore passo in avanti verso una mobilità veramente sostenibile ed intermodale – ha dichiarato il direttore generale della Tua Maxmilian di Pasquale – Noi riteniamo che la cosiddetta mobilità dolce, quindi, certamente, l'utilizzo della bicicletta anche per l'ultimo miglio, rappresenti uno dei passaggi fondamentali per integrare l'intero sistema di mobilità nelle varie forme e di renderlo in qualche modo fruibile e appetibile per un maggior numero di utenti.”



A seguire fattivamente il progetto per la Tua, Carola Di Paolo, dirigente dell’area commerciale: “Nello scorso maggio Regione Abruzzo ha emanato un avviso pubblico volto a premiare un progetto che, in ottica MaaS, sperimentasse la promozione di servizi di sharing mobility integrati con il TPL, assegnando dei fondi sottoforma di voucher agli utenti per la mobilità integrata. Il progetto di TUA – ha commentato Carola Di Paolo - che ha raccolto la sfida, è risultato assegnatario del finanziamento previsto dal Decreto Interministeriale 417 del 28.12.2022; esso ha coinvolto 8 comuni in cui TUA svolge quotidianamente il suo servizio e in cui risiedono e lavorano molti pendolari abbonati. Nel corso dell’ultimo anno TUA ha individuato il partner operativo per il servizio di sharing, Vaimoo, e si appresta a sperimentare il servizio fino al 30 giugno prossimo, con la speranza che esso possa essere ulteriormente prorogato ed avendo cura che le scontistiche sui servizi di sharing risultino sempre più integrate nelle logiche di vendita dei servizi di TPL e che questi servizi siano complementari a quelli tradizionalmente offerti da TUA su gomma e ferro”.