Seconda edizione di RoccArt, la rassegna che promuove l'arte e il territorio

Si apre oggi a Rocca San Giovanni (Ch), la seconda edizione di RoccArt, manifestazione rivolta alla promozione turistica del borgo e allo sviluppo della pratica artistica. Promotrice dell'iniziativa è sempre l'associazione culturale Ericle D'Antonio, presieduta da Oreste Di Carlo affiancato da tutto il direttivo, con l'organizzazione di Nicola D'Ippolito, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

La natura itinerante dell'esposizione fa sì che l'intero borgo ne venga interessato, con l'accompagnamento costante delle farfalle colorate, realizzate per l'occasione, che svolazzano sull'abitato e costituiscono il logo di RoccArt. Molte le sedi espositive: il municipio (sala consiliare e scalone), la sala polivalente Arturo Colizzi, lo spazio interno del bar Vittoria e un altro locale privato in piazza degli Eroi, due sedi comunali rispettivamente in corso Garibaldi e sulle mura medioevali, altre sedi sparse nel centro cittadino. Ampliata rispetto alla prima edizione, RoccArt 2024 vede partecipare illustri artisti: Paolo Spoltore, già protagonista della prima manifestazione; Lino Alviani, pittore, scultore, fotografo; Luigi Rocco D'Alimonte, scultore; Franco Sciusco, scultore e pittore; Pasquale Comegna, fotografo; Luciano Caravaggio, scultore.

L'esposizione sarà impreziosita dalla presenza eccezionale del grande maestro Gigino Falconi, al quale si renderà omaggio per la lunga e feconda carriera esponendo le sue opere nella sala consiliare del municipio. Nata con l'idea di far dialogare artisti affermati con principianti che si dilettano in diversi linguaggi artistici in maniera non professionale, RoccArt vede partecipare con i propri lavori anche: Nic63, Elvira Di Fazio, Gianna Donatangelo, Gina Baquiran, Luciano D'Antonio, Lorenzo Trombino, Nino Celenza Di Carta, Gabriele Sciusco. L'inaugurazione e apertura al pubblico si terranno sabato 3 agosto alle ore 18:30 nella piazza principale del borgo. RoccArt resterà aperta fino al 31 agosto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00.