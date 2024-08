Grande successo per il Festival della Montagna a Fara San Martino

Si è concluso il Festival della Montagna di Fara San Martino, svoltosi dal 26 al 28 luglio 2024, con un successo che ha superato ogni aspettativa. L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Fara San Martino in collaborazione con la Pro Loco, la sezione locale del CAI Fara San Martino, il Gruppo Podistico La Sorgente, il Soccorso Alpino Regionale, Coop. Majella e l'Associazione "Giovani Faresi", ha visto la partecipazione entusiastica di numerosi turisti, residenti, volontari e atleti.

Il festival ha mobilitato una squadra di oltre 85 volontari e il coinvolgimento di 10 tra associazioni e enti, che hanno collaborato per garantire la riuscita dell'evento. Durante i tre giorni di manifestazioni, hanno avuto luogo 28 eventi, che hanno incluso attività culturali, sportive e ricreative, coinvolgendo oltre 20 ospiti in dibattiti e presentazioni.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi sport, l'Urban Trail "Memorial Cipollone" ha fatto registrare quasi 300 partecipanti, tra i 177 alla gara competitiva, i 60 alla non competitiva e oltre 50 tra banbini e ragazzi per la categoria a loro dedicata. I grandi numeri continuano con la Monte Amaro Extreme Sky Race, che ha visto la partecipazione di 157 iscritti, con 142 atleti che hanno raggiunto il traguardo. Nella gara spicca il tempo record del primo arrivato, Georg Piazza, che ha concluso i 29 km di ascesa e diacesa verso Monte Amaro in 3 ore e 25 minuti. Tra gli ospiti, anche Simone Brogioni, noto organizzatore della Lavaredo Ultra Trail.

Oltre alle competizioni sportive, il festival ha offerto anche esperienze guidate: 35 partecipanti si sono iscritti alle escursioni sulla Linea Gustav e 23 hanno preso parte alle escursioni guidate nel cuore di Fara San Martino. Inoltre, il concorso "Ti Amo, Montagna!" ha visto la partecipazione di 18 classi dell’Istituto Comprensivo Torricella-Palena, dimostrando il forte interesse verso il rispetto della montagna.

"Il Festival della Montagna di Fara San Martino è stato un momento straordinario di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale del nostro borgo – afferma il sindaco Antonio Tavani - Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto, che ha superato ogni nostra aspettativa”.

“In tre giorni - continua il primo cittadino - è stato possibile toccare ogni aspetto dell’ambiente montano, ricco di bellezza ma anche di insidie. Abbiamo avuto l’onore di festeggiare il 70° anniversario dalla fondazione del Soccorso alpino con un convegno dedicato proprio alla sicurezza in montagna. Inoltre, come amministrazione comunale, abbiamo cercato di trasmettere alle giovani generazioni l’amore per questo territorio con un concorso che sta ottenendo una risposta sorprendente”.

“Questo festival – conclude il sindaco Tavani - non solo ha celebrato lo spirito montano e la cultura locale, ma ha anche rafforzato la nostra consapevolezza di poter fare grandi cose insieme. Ringrazio di cuore coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione e do appuntamento a tutti per la quarta edizione l’anno prossimo”.