“Dai Trabocchi alla Loira”, l’Abruzzo e la Francia a confronto nel libro di Orlando Bellisario

“Un viaggio è sempre un’avventura, una storia d’amore vissuta osservando cieli, paesaggi, gesti e paesi. Un viaggio è un angolo del nostro cuore che si apre a nuove emozioni. Un viaggio sono petali di rosa tra le pagine di un libro, lasciati in un tempo passato e riscoperti una pagina alla volta”.

Così si apre “Dai Trabocchi alla Loira”, il libro di Orlando Bellisario che verrà presentato nel nuovo appuntamento di ReLive Abruzzo Festival a Rocca San Giovanni venerdì 19 luglio presso Largo Oberdan dalle 18:30 alle 20:30.

L’autore dialogherà con gli spettatori presentando l’opera che celebra il ventennale del gemellaggio tra Rocca San Giovanni e Chaingy, paese della Loira scoperto con gli occhi di un abruzzese alla ricerca di punti di contatto non solo nella storia, ma anche nei paesaggi e nelle tradizioni culinarie delle due località. Un viaggio, dunque, non solo turisticoma di profonda scoperta che ripercorrerà anche le tappe salienti di un rapporto nato tra il Sangro e la Loira a cavallo tra il Novecento ed il Duemila edora tutto da riscoprire, soprattutto in occasione del “2024 – Anno del Turismo delle Radici Italiane nel Mondo”.

Orlando Bellisario è uno scrittore e studioso abruzzese molto conosciuto per le pubblicazioni che approfondiscono la storia dei territori del Sangro, un prezioso lavoro documentale condiviso con i lettori anche attraverso libri come “Treglio negli anni della Grande Guerra” e “Sacrifici Guerre Emigrazioni – Fossacesia e Rocca San Giovanni tra Grande Emigrazione e Grande Guerra”.

Durante l’evento sarà possibile conoscere e dialogare con l’autore, acquistare il libro “Dai Trabocchi alla Loira” e degustare prodotti tipici del territorio.