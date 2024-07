Assemblea dei sindaci Asl: Ã¨ Gissi il quinto componente del Comitato ristretto

È il Comune di Gissi il quinto componente del Comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti. Tre inizialmente le candidature: il Comune di Lanciano, quello di Casalbordino e il Comune di Gissi, risultato vincitore con 320 voti contro i 26 di Casalbordino, il competitor rimasto in lizza.

"È sicuramente un grande onore e una grande soddisfazione avere avuto il consenso dei colleghi – così il sindaco Agostino Chieffo appena dopo la proclamazione – : li ripagherò con l'impegno e il lavoro in seno al Comitato ristretto dei sindaci".

"Accogliamo il collega Agostino Chieffo con la certezza che saprà portare in seno al Comitato l'esigenza di sostenere il diritto alla salute e alla cura della comunità - così il sindaco Diego Ferrara con gli altri componenti il Comitato, Giulio Borrelli, Francesco Menna e Massimo Tiberini, sindaci di Atessa, Vasto e Casoli - Tutti noi membri del Comitato, proprio per evitare ogni tipo di politicizzazione della scelta ci siamo astenuti, lasciando all'Assemblea campo libero nella scelta del Comune da annoverare nel gruppo dopo la fuoriuscita di Ortona. È stato un confronto animato, ma concreto e costruttivo, perché si è giunti a una conclusione concreta, la ricostituzione del gruppo che dovrà lavorare con grande energia come parte del territorio. Le voci dei singoli paesi devono essere sempre ricompresi in un ambito territoriale. Abbiamo svolto questa assemblea ad Atessa anche per dare un segnale di attenzione a tutta la comunità della provincia perché è un punto centrale e facilmente raggiungibile da ogni parte del nostro perimetro chietino e la vicinanza fra i sindaci deve puntare allo sradicamento del concetto di cento città e mille campanili. Siamo tutti uniti, ora più che mai a difendere le esigenze dei nostri territori e ad assicurare che il diritto alla salute e alla cura non finisca sotto la scure dei tagli per ripianare il disavanzo della sanità abruzzese. E il Comitato ristretto con l'arrivo del sindaco di Gissi si arricchirà intellettualmente ed esperienzialmente per portare delle istanze alla Asl tali da coprire tutte le esigenze del territorio".