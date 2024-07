La bandiera gialla della ciclabilitÃ  fa tappa in Abruzzo

179 Comuni, che comprendono circa il 20% della popolazione italiana, tra cui molti capoluoghi di provincia e grandi città come Roma, Torino e Milano. Sono questi, in sintesi, i numeri dell'edizione 2024 di Comuni Ciclabili, il riconoscimento nato con l'obiettivo di stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica. La FIAB, accompagnandole in un virtuoso percorso, attribuisce a ogni territorio un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un'analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Quattro le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

In Abruzzo la consegna di attestati e bandiere gialle avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì 12 luglio, alle 18.00, presso il Parco dei Priori (Viale San Giovanni in Venere) a Fossacesia, Comune entrato quest'anno nella famiglia dei Comuni Ciclabili.

L'occasione della consegna delle bandiere Comuni Ciclabili alle amministrazioni già parte della rete sarà anche l'occasione per presentare il network e i suoi vantaggi ai Comuni che intendono entrare nella prossima edizione.

Diciannove i Comuni abruzzesi che, quest'anno, riceveranno il riconoscimento e, nel corso della cerimonia, si sveleranno i passi avanti fatti e gli elementi da migliorare. Unica nota "stonata" l'assenza del Comune di Avezzano che, avendo messo in atto azioni non compatibili con l'implementazione della mobilità ciclistica, è stato, pur con rammarico da parte di FIAB, estromesso dalla rete.