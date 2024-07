Specie vegetali officinali d'Abruzzo, aromi in mostra permanente

Un percorso sensoriale olfattivo immersivo in cui le piante aromatiche diventano protagoniste assolute, con il visitatore coinvolto in un viaggio nel quale immagini, elementi, odori e suoni raccontano le sfumature che compongono le famiglie olfattive delle specie vegetali.

E' la mostra permanente "Aromatica, il racconto delle specie vegetali officinali d'Abruzzo", progetto realizzato, nel Giardino Botanico "Daniela Brescia" di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), dal Parco Nazionale della Maiella con il finanziamento del Bando "Valorizzazione del potenziale produttivo dell'area" del Gal Terre Pescaresi.

L'esposizione è stata realizzata a cura della ditta Cultural Cloud di Lanciano.

Completano l'allestimento 12 acquerelli botanici sulle piante officinali abruzzesi più rappresentative, opere dell'illustratore M. William Santoleri realizzate secondo lo stile delle illustrazioni botaniche nei testi scientifici del XIX secolo. La mostra si potrà visitare gratuitamente per tutto il mese di luglio il giovedì alle 16.00 e, successivamente, su prenotazione.

Anche quest'anno, laboratori ed esperienze legate alla natura e all'arte hanno permesso di vivere il grande giardino botanico in modo diverso. E' stata organizzata la terza edizione di Naturarte, iniziativa del Parco in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale. Due nuove installazioni permanenti, realizzate da Guido Di Nicolantonio e Morelia Persico, sono entrate a far parte del percorso d'arte e natura che ogni anno si arricchisce di nuovi elementi. Al via, inoltre, il contest artistico 'Naturarte 2024' al quale sarà possibile iscriversi entro novembre 2024.

