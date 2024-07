A Lanciano 81 appuntamenti nel cartellone estivo

Al via il cartellone 'Lanciano Estate' che si concluderà il 2 settembre con un concerto dedicato al compleanno di Lanciano a cura del Cantastorie.

In totale sono 81 gli eventi programmati dal Comune in collaborazione con diverse associazioni, il comitato Feste di Settembre, il Mastrogiurato e Adriatica Cabaret.

"E' un cartellone ampio per tutte le età - ha detto il sindaco Filippo Paolini presentando gli eventi - Vogliamo far restare le persone a Lanciano la sera, anzi attrarre anche i turisti che stanno sulla costa".

L'assessore a Cultura e Turismo Danilo Ranieri ha sottolineato l'alto livello qualitativo degli eventi con spettacoli "che escono dai luoghi culturali e vanno nelle strade, nelle piazze e nei quartieri storici. Non ci saranno accavallamenti tra le proposte". Costo del cartellone 50mila euro, compresa la logistica per il 35° Giro d' Italia Woman per la 7° tappa Lanciano - Blockhaus il 13 luglio.

Ci saranno anche due giorni di spettacoli. Il cartellone estivo si è aperto ieri con il premio 2024 "Emiliano Giancristofaro" con i progetti dei volontari della rete Unpli Abruzzo (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), nel pomeriggio ciclismo per bambini. Luglio vedrà la partenza, il giorno 4, della rassegna 'Fuori Orario - Art & Co', e il reading party 'Lucciole di libri'. Il 5 luglio finale del contest musicale Lancianofest e il 7 l'Estate musicale frentana terrà un concerto per l'Aquila con i Solisti Aquilani, violino solista Daniele Orlando. L'11 luglio al via la rassegna letteraria 'Aperitivo con Amelie', il 12 'Almaterra', musiche e danze popolari e il primo colossal teatrale sulla vita di Leonardo da Vinci, regia di Kevin Arduini. Cinquanta gli artisti presenti alle Torri Montanare.

Il 13 luglio ci sarà la seconda rassegna dei Cori folkloristici Città di Lanciano. Il 14 l'orchestra Sinfonica Abruzzese terrà il concerto Pink Floyd's Legend, direttore Roberto Molinelli. Il 16 luglio apre anche il 13° International festival of Baroque Music. Altri importanti eventi, a cura del Supporter Beach, saranno i concerti di Emma, il Volo e Gigi d'Alessio, dal 19 al 21 luglio. Il giorno 21 incontro di calcetto per la pace tra la comunità islamica e quella cattolica. Il 26 'Lanciano canta Battisti' con Maurizio Vandelli, il 27 Gospel White.

Tra i principali eventi di agosto, il 4 l'Estate musicale frentana presenta 'Music for nature - Omnium Aqua' con l'orchestra sinfonica giovanile diretta da Stefano Pagliani, solista Ilya Grubert. Il Festival Adriatica Cabaret si terrà il 23 e 24 agosto, tra gli ospiti Biagio Izzo, Massimo Burgada e Gaetano Mannino. Dal 23 al 25 c'è il trentennale della 'Città e le Stelle' con le giornate astronomiche lancianesi. Il 25 agosto si apre la settimana medievale che culminerà il 1° settembre con la 42° investitura del Mastrogiurato, ore 17.30. Alle 9 torna il motoraduno Città di Lanciano 2024.

