Aperte le iscrizioni a 'Start Impresa', il corso gratuito per lo sviluppo di nuova imprenditoria

È aperto il bando per partecipare a Start Impresa, il percorso gratuito di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria che premia le idee migliori e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto.

Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che sono maggiorenni al momento dell'iscrizione e che, da soli o in gruppo, intendano avviare un’attività di impresa in qualunque settore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 agosto 2024: sarà ammesso un numero massimo di 25 partecipanti.

Iscrizioni e dettagli sul sito web dedicato https://startimpresa.confindustriachpe.it/.

Il percorso è promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ed offre gratuitamente ad aspiranti imprenditrici e imprenditori la possibilità di costruire la propria impresa acquisendo conoscenze e strumenti pratici. Oltre 170 i progetti di impresa nei più diversi settori che hanno visto la luce nelle precedenti 13 edizioni.

Tutto questo, grazie ad imprenditori e manager che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze.

Il percorso inizierà il 6 settembre 2024: moduli operativi e il business game saranno in presenza nella sede associativa di Pescara, in Via Raiale, mentre saranno prevalentemente online: laboratori, webinar e case history per un totale di circa 80 ore di formazione. È prevista la frequenza completamente online per gli iscritti che risiedono fuori regione. Start Impresa quest’anno riconoscerà inoltre un bonus di partecipazione per l’impegno profuso dai partecipanti più assidui pari a € 200.

A disposizione di ogni iscritto anche una piattaforma di e-learning sulla quale si troverà il materiale didattico, strumenti e documentazione di approfondimento.

Il percorso formativo si concluderà con la creazione del Business Plan della propria idea imprenditoriale da caricare sulla piattaforma di e-learning entro il 24 gennaio 2025 e con la premiazione finale il 7 febbraio 2025.

I più interessanti Business Plan saranno premiati da una Giuria formata da importanti operatori economici e finanziari. Al migliore sarà assegnato un premio in denaro di 2.000 euro offerto dal main sponsor Proger Spa.

Il progetto si avvale della collaborazione di un importante attore del mondo finanziario come FIRA Spa.

Gli altri partner di questa edizione sono: Belisario Italy, Claudio Bonasia Consulting, Dinamic Service, Di Tonno & Partners, Dyloan, Ecoh Media, Gruppo Metron, Maw, Meta, Nestplan International, , Porta Antisismica, Profili Aziendali & partners, Radio Delta1, Radio Isav, Secretel Service, Sinergie Education, SLT – Studio Legale e Tributario, Studio Rozzi e Consulmarchi, Team Consulting Payroll&legal, TwinDigit, Teknoidea, Top Solutions e Xenia Hospitality Company.

Per ascoltare le testimonianze dei vincitori delle edizioni precedenti: https://startimpresa.confindustriachpe.it/testimonianze/