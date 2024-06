L’Eucaristia nel cuore della natura

“Con la fine dell’anno scolastico il gruppo della Cappellania lascia le quattro mura della Chiesa e celebra l’Eucaristia all’aperto, immergendosi nella bellezza e nelle criticità del creato”: così Don Alessio Primante, cancelliere della Curia di Lanciano-Ortona e responsabile della Cappellania scolastica, commenta il progetto di questa comunità nata due anni fa che riunisce le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie della diocesi, gli universitari,i docenti e tutte le persone che operano nel mondo della scuola che vogliono camminare in questa nuova forma di pastorale comunitaria,di uscire fuori dalla Chiesa e celebrare le messe all’aperto. Domani, domenica 16 giugno, la comunità di ritroverà al promontorio dannunziano a San Vito Chietino. Alle 19 don Alessio, con il diacono Davide Cicolini, celebrerà la messa con gli studenti, ma aperta a tutti.

“Siamo stati alla Lecceta di Torino di Sangro e al Bosco di don Venanzio a Pollutri” riprende don Alessio, “domani saremo al promontorio dannunziano:luoghi dove si ammirano le bellezze del creato, ma se ne scoprono anche le difficoltà.Il nostro intento è di uscire fuori, mettere in pratica il percorso intrapreso dalla Chiesa sinodale, in cammino comunitario, celebrare l’Eucaristia tra le mura del creato, mura spesso fragili. Infatti saremo anche in luoghi che soffrono, come il fiume Arielli. Tocchiamo punti nevralgici per poi sviluppare riflessioni costruttive che seguono i nostri ideali di pace, giustizia e custodia del creato”.

Domani dunque appuntamento alle19 al promontorio dannunziano, domenica 23 giugno la comunità si ritroverà, sempre al calar del sole, alla fonte grande di Civitanova a Lanciano, altro luogo in perenne difficoltà tra erbacce e abbandono, poi al trabocco Turchino e alle sorgenti del fiume Arielli. “Inoltre”, chiude Don Alessio, “ad agosto con alcuni ragazzi saremo una settimana al servizio del centro di accoglienza migranti di una comunità triestina: altra esperienza di vita importante”. Una comunità, quella della Cappellania scolastica che come confini ha quelli della diocesi pur avendo una chiesa di riferimento che è quella del Purgatorio, in cammino, alla ricerca di esperienze di fedepura e comunitaria.

Ufficio per le comunicazioni sociali della Chiesa di Lanciano-Ortona

Responsabile – Teresa Di Rocco