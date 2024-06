Fossacesia, cerimonia dedicata alla Bandiera Blu

Sabato 22 giugno, cerimonia per addobbare Fossacesia di Bandiere Blu. La giornata inizierà alle ore 9:30 in piazza Alessandro Fantini, nei pressi del palazzo municipale, dove sarà issato il vessillo. Alle 10, cerimonia dell'alzabandiera nell'area dell'ex stazione ferroviaria, a Fossacesia Marina, mentre alle 10:30, nei pressi della Spiaggia per Tutti.

La bandiera sarà,inoltre, consegnata agli stabilimenti balneari presenti sul lungomare "perché è giusto condividere con tutti la conquista del riconoscimento che rende peculiari le località balneari che lo hanno conseguito per il rispetto dei requisiti di balneabilità, per la raccolta differenziata, per i servizi turistici, in particolare quelli dedicati alle persone con disabilità, e le iniziative e di educazione ambientale – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - è anche un' impronta di riconoscimento al grande lavoro che ogni anno viene svolto dalla nostra Amministrazione e di conseguenza da parte dei cittadini, per mantenere la nostra città nei parametri previsti dalla FEE. In questi giorni il lungomare e la strada Adriatica 16 si vestiranno di blu con le bandiere, che sventoleranno fiere sul nostro mare".