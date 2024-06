Torna DonnAventino

L'Associazione Abruzzo Adventures annuncia la quinta edizione di DonnavVentino, docu-reality made in Abruzzo che ogni anno porta alla scoperta delle meraviglie della nostra regione attraverso gli occhi e le esperienze di un gruppo di donne intraprendenti e appassionate.

Abruzzo Adventures è un'associazione ASD, con sede a Palena, che si occupa dal 2013 di sport outdoor: torrentismo, rafting, side by side, ebike, trekking e sport invernali come ciaspolate e tour in motoslitta. La coordinatrice del tour, per il secondo anno consecutivo, sarà Elisa Colacioppo, fondatrice del blog “In Giro a più non posso” dedicato alla narrazione delle bellezze dell'Abruzzo.

DonnavVentino 2024 si preannuncia come un viaggio emozionante e avventuroso di oltre 400 km in otto giorni. Il tour di quest'anno partirà il 15 giugno da Palena e si concluderà il 23 giugno.

Domenico Rattenni, presidente di Abruzzo Adventures, spiega così le novità di questa edizione:

“Quest’anno sarà interessato l’Abruzzo a trecentosessanta gradi da DonnavVentino: rispetto all’inizio, quando cioè eravamo partiti solo dalla Valle dell’Aventino , man mano stiamo toccando altri luoghi caratteristici dell’Abruzzo. Non solo sport, ma anche cultura e enogastronomia.

In questa edizione troveremo tante attività legate alla natura, anche esperienziali. Ci siamo dunque allargati, abbiamo messo insieme una bella realtà cercando di fare rete tutti insieme. La risposta è stata molto positiva: stiamo andando di anno in anno sempre meglio”.

Le protagoniste di questa edizione vivranno esperienze uniche, tra cui escursioni in canoa sul Fiume Tirino, trekking, arrampicate, escursioni con gli asinelli al tramonto a Rocca Calascio, e viaggi in side by side. Le ragazze avranno anche l'opportunità di partecipare a una cooking class per imparare a fare la pasta alla chitarra, alla filatura della lana, al pernotto all'Eremo di Santo Spirito e ad altre attività avvincenti come il volo in parapendio e le escursioni in e-bike e la partecipazione a un evento di formazione aerea con esibizioni acrobatiche a Celano, dove sperimenteranno anche un volo sulla piana del Fucino. Visiteranno luoghi di straordinaria bellezza come montagne, eremi, castelli e borghi, immergendosi completamente nella natura e nella cultura abruzzese.

Il tour toccherà alcune delle località più affascinanti dell'Abruzzo, tra cui Palena, Caramanico Terme, Roccamorice, Decontra, Rocca Calascio, la Valle del Tirino, il Gran Sasso, l’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco (definito la Cappella Sistina d'Abruzzo per la pregiatezza dei suoi affreschi), Navelli, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio.

Ogni tappa offrirà alle protagoniste e al pubblico esperienze indimenticabili, alla scoperta di borghi, castelli ed eremi che raccontano la storia e la cultura della nostra regione.

Ogni giorno sarà un'occasione per scoprire e raccontare le storie, le tradizioni e i sapori del territorio, grazie anche alla collaborazione con le migliori realtà locali.

Le protagoniste di questa edizione sono:

Mary Donato , travel blogger, tour leader e creatrice del blog "Una valigia piena di viaggi", pronta a raccontare l'Abruzzo con la sua passione per il viaggio.

Rosalinda Di Lisio , rappresentante abruzzese, intraprendente fotografa che ci farà vivere l'emozione dell'arrampicata e delle altre avventure montane.

Lucrezia Vetrella , guida ambientale escursionistica AIGAE e fondatrice di Lazio in Tour, che ci farà scoprire il nostro amato Abruzzo in tutta Italia.

Daniela De Rosa , dalle Marche, amante del Gran Sasso e appassionata di trekking, che ha conquistato i 4000 metri con le sue escursioni.

Gloria Giorgi , creatrice del blog "La Viaggiatrice Marchigiana", eterna esploratrice e esperta di Digital Advertising, pronta a condividere nuove avventure.

Silvia Ronchi, travel coordinator nata e cresciuta a San Marino, amante delle nuove esperienze e della natura.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno accolto l'invito di collaborare con Abruzzo Adventures. Senza il loro supporto, questo progetto non sarebbe stato possibile.

