Corsi di ginnastica dolce e di "allenamente" gratuiti per gli over 65

Corsi di ginnastica dolce e di "allenamente" gratuiti per promuovere la longevità attiva saranno organizzati nelle "Stanze del dono" inaugurate nei giorni scorsi rispettivamente nel foyer del Teatro comunale di Casoli, nella sala polivalente del Comune a Pennadomo e nel centro diurno di Torricella Peligna. L'iniziativa rientra nel progetto "Il dono donato" che ha come capofila l'associazione "Articolo 3" Odv e come partner le Avis dei tre territori. Collaborano al progetto anche le rispettive amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione i locali per le attività.

I corsi partiranno il 17 giugno e saranno destinati a 30 over 65.

"Agli anziani verranno proposte due sessioni di attività, che viaggeranno in parallelo, proprio nell'intento di offrire un'opportunità di benessere completo, che abbracci tanto la sfera fisica quanto quella mentale – spiega Antonella Allegrino - L'attività fisica è raccomandata per le persone over 65, alle quali una pratica motoria dolce e regolare può garantire condizioni di maggiore elasticità e tonicità: esercizi semplici e non stancanti dedicati alla cervicale e alle spalle, alla scioltezza di arti superiori e inferiori, alla coordinazione e al rilassamento, alla respirazione. Alla sezione corporea, si affiancherà la ginnastica per la mente, una serie di esercizi di genere enigmistico e neurologico, volti a tenere in allenamento il cervello. È dimostrato che con l'avanzare dell'età e il modificarsi delle situazioni di vita, si perde una certa vivacità: è tanto più vero quando, ad esempio, si vive da soli o si verificano eventi traumatici, personali o sociali. L' allenamento mentale permetterà di mantenere vivi e reattivi il cervello e il corpo, favorendo una longevità attiva. Le azioni previste dal progetto, oltre ad accrescere il benessere psicofisico degli over 65, promuoveranno l'inclusione sociale e contrasteranno le solitudini involontarie".

Nelle "Stanze del dono" sono stati esposti gli elaborati realizzati dagli alunni della scuola primaria di Torricella Peligna e secondaria di primo grado di Montenero, che fanno parte dell'Istituto comprensivo "Palena-Torricella Peligna". Bambini e ragazzi hanno partecipato al concorso "Il dono colorato", che si concluderà con la scelta di alcuni elaborati che verranno inseriti in una App, creata per facilitare lo scambio gratuito di beni e servizi tra le comunità e le persone in situazioni di disagio

Alle inaugurazioni hanno partecipato Antonella Allegrino, fondatrice dell'Associazione 'Articolo 3' odv, i sindaci di Casoli e Pennadomo, Massimo Tiberini e Nicola Frattura, assessori e consiglieri, i presidenti delle Avis di Casoli, Pennadomo e Torricella Peligna Antonio Salino, Marisa Teti e Gianni De Falco, studenti delle classi del liceo scientifico "Algeri Marino" 2L e 2M, le docenti Maria Luciani e Roberta Lillo, l'insegnante della primaria di Torricella Peligna Rosanna Talone.

Gli orari delle attività nei tre Comuni

Torricella Peligna

Ginnastica dolce: tutti i lunedì, dal 17 giugno all'8 luglio, dalle ore 9.30 alle 11.30.

Attività per la mente: tutti venerdì dal 21 giugno al 12 luglio dalle ore 9.30 alle 11.30.

Pennadomo

Ginnastica dolce: tutti i lunedì al 17 giugno all'8 luglio dalle ore 15.30 alle 17.30.

Attività per la mente: tutti venerdì dal 21 giugno al 12 luglio dalle ore 16 alle 18.

Casoli

Ginnastica dolce: tutti i giovedì dal 20 giugno all'11 luglio dalle ore 9 alle 11.

Attività per la mente: mercoledì 19 giugno dalle 16 alle 18. Gli altri mercoledì, dal 26 giugno al 10 luglio, dalle 9.30 alle 11.30