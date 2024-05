Tappa a Montazzoli per la Casa della salute mobile

Casa della salute mobile in provincia di Chieti, appuntamento a Montazzoli il 24 e 25 maggio (ore 9-17) nell'area parcheggio del Campo sportivo.

Esami possibili: mammografia, PAP/HPV test, consegna kit colon retto, controllo nei sospetti, ECG, spirometria, odontoiatria sociale



L'accesso al servizio è spontaneo e riservato agli assistiti della Asl Lanciano Vasto Chieti.



REQUISITI PER ACCEDERE AGLI ESAMI



MAMMOGRAFIA

- donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni



COLON RETTO

- persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni



PAP-TEST

- donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi tre anni e dai 30 ai 64 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi cinque anni



Qualora si voglia verificare il possesso dei requisiti per aderire agli esami sopra indicati si può contattare il numero telefonico 3669341042 dalle ore 9.00 alle ore 13.30



SPIROMETRIA

ECG

CONTROLLO NEI SOSPETTI

- esami liberi



Sarà inoltre presente una unità mobile dedicata a visite di prevenzione per ODONTOIATRIA SOCIALE, con particolare riferimento a chi ha problemi di masticazione per edentulia. Nel caso venga rilevata la necessità di una protesi mobile, sarà offerta agli utenti con ISEE al di sotto dei diecimila euro



Ricordati di portare con te il tesserino sanitario e un documento d'identità. Gli esami sono gratuiti e non richiedono la prenotazione