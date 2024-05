Campo sportivo dei Funai torna a nuova vita

Grazie ad un Patto di Collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Lanciano e l'Associazione "Quartiere Storico Civita Nova" nella persona del Presidente Franco Donatelli, con l'impegno proficuo del Consigliere Comunale Giacomo Dell'Anna, in linea con il regolamento dei beni condivisi il Campo Sportivo dei Funai è tornato ad essere pienamente fruibile grazie alle migliorie apportate allo stesso.

In particolare l'Associazione provvede alla sorveglianza dell'area con videocamere installate dalla stessa associazione; alla apertura e alla chiusura della struttura, all'ordinaria manutenzione. Da sottolineare che l'associazione ha provveduto al ripristino delle porte da calcetto, al ripristino delle parti ammalorate della recinzione che divide il campetto dall'area verde nella parte superiore, alla sottoscrizione di specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile dell'Associazione derivante dalla gestione del bene comune, alla messa in sicurezza con sistemi di protezione adeguati dei sei pali dell'illuminazione del campo con materiali a norma. Inoltre sarà cura dell'Associazione, di concerto con l'Amministrazione Comunale la realizzazione di attività diversificate nel corso dell'anno a carattere ricreativo e culturale coerentemente alle finalità statutarie dell'Associazione, alla realizzazione di attività finalizzate a favorire la partecipazione di associazioni e di enti che perseguono identiche finalità.

In particolare, invece, il Comune di Lanciano si è impegnato e si impegna: alla messa in sicurezza degli accessi dell'edificio scolastico dei Funai; alla manutenzione straordinaria con particolare riguardo alla potatura degli alberi e al taglio degli alberi secchi; alla fornitura di un allaccio alla rete idrica; alla fornitura di un allaccio alla rete elettrica con un quadro elettrico esterno all'edificio scolastico; alla stipula o l'estensione ai volontari di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività prevista nel patto di collaborazione ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del Regolamento sono a carico dell'Ente. Il Comune di Lanciano inoltre mette a disposizione la possibilità di disporre di due aule dell'ex "palazzo degli studi" e la possibilità di disporre dei soli spogliatoi della palestra all'interno della scuola oltre alla possibilità di creare una rampa per disabili e dei gradini che permettano agli utilizzatori/visitatori di poter accedere in sicurezza.

In merito hanno dichiarato il Sindaco Filippo Paolini e l'Assessore al Patrimonio Graziella Di Campli "solo con la collaborazione con privati cittadini e/o associazioni è possibile tutelare e valorizzare il bene comune attraverso iniziative come questa”.

“Siamo certi – concludono il Sindaco e l'Assessore – che questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale di buona politica nell'interesse esclusivo del bene collettivo".

L'inaugurazione del Campo Sportivo si terrà sabato 11 maggio 2024 alle ore 18.00 presso la struttura e inoltre in programma una mostra dal Titolo "Il Cinema di Carta" che si svolgerà domenica 12 maggio 2024 alle ore 18.00 nelle aule messe a disposizione dal Comune.