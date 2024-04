AttivitÃ  produttive e infrastrutture viarie, ferroviarie e tecnologiche: un legame inscindibile

Stamane l'assessore alle Attività Produttive e lavoro Tiziana Magnacca ha visitato, assieme al presidente di Sangritana spa Alberto Amoroso, il cantiere dello scalo merci di contrada Saletti, in Val di Sangro, sul quale il presidente della Regione Marsilio "ha investito ingenti risorse in programmazione e pianificazione degli investimenti considerandolo strategico per lo sviluppo economico della nostra regione" ha commentato l'assessore.

"Uno scalo importantissimo per la intermodalità dei trasposti e per dare efficienza e competitività alle nostre aziende. Sangritana ha valorizzato ed implementato il trasporto di merci portando nuove opportunità alle imprese del territorio" conclude l'assessore Magnacca.