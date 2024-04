Vinitaly: Imprudente, “Vini abruzzesi di qualità e apprezzati dal mercato”

"L'Abruzzo è protagonista al Vinitaly, i nostri vini sono di qualità e sono apprezzati da tutti. I dati sono positivi e noi continueremo a lavorare per promuovere il settore come abbiamo fatto nei precedenti cinque anni". Lo ha detto il Vice Presidente della Giunta regionale e delegato all'agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo alla cerimonia di apertura dello 'Spazio Abruzzo", al Padiglione 12 di Veronafiere, all'interno del quale sono presenti 50 cantine abruzzesi e l'Enoteca regionale. Tra gli ospiti che hanno preso parte alla cerimonia il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Alessandro Nicodemi, e il direttore del Dipartimento Agricoltura Elena Sico.

"Nonostante le difficoltà registrate nella vendemmia 2023 - aggiunge ancora Imprudente - vogliamo mettere in campo, nel segno della continuità, ogni utile strumento per promuovere i nostri vini. Al Vinitaly - sottolinea - c'è il debutto delle quattro 'sottozone" previste con i nuovi disciplinari mirati a rivitalizzare la gestione complessiva del settore nell'ambito del 'Modello-Abruzzo', che non riguarda appunto solo la produzione, ma anche la comunicazione, e qui al Vinitaly, siamo presenti con un nuovo stand disegnato e migliorato per promuovere il comparto vitivinicolo".

Oggi sarà presente a Verona il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio.