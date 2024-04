Via Verde, 140mila euro per potenziare la rete ciclopedonale

Il Comune di Tollo, capofila di un'aggregazione che vede anche i Comuni di Ortona, Francavilla al Mare, Ripa Teatina e Miglianico, è stato ammesso a un finanziamento di 140.000 euro - concesso dal Gal Costa dei Trabocchi a valere sui fondi europei per l'agricoltura (Psr) - per interventi di potenziamento e promozione dei percorsi ciclopedonali che si riconnettono alla Via Verde-Costa dei Trabocchi.

Gli interventi individuano come nuovi tracciati da inserire nella rete i seguenti percorsi cicloturistici: Tollo Centro, sviluppo 4,35 km; Ortona - Via dei Mulini, sviluppo 5,8 km; Ripa Teatina - Miglianico, sviluppo 8,1 km; Foce dell'Arielli, sviluppo 4 km.

Allo stesso modo, sono stati individuati tracciati escursionistici (nuovi o da recuperare), da collegare alla rete esistente: Tollo - Fondovalle Venna, sviluppo 4 km; Anello di Ripa Teatina, sviluppo 9,1 km; Fontana di Annibale, sviluppo 1,1 km; Sentiero dell'Acquabella, sviluppo 3,7 km; Miglianico - Dendalo, sviluppo 7,2 km; Fondovalle Venna, sviluppo 5,6 km; Il Cammino di San Tommaso, sviluppo 13,9 km; Colli di Francavilla al Mare, sviluppo 8,1 km.

In questi percorsi, i lavori riguarderanno la cura del fondo dei tracciati e il taglio della vegetazione invadente: un adeguato taglio di cespugli, rami e piante che invadono la sede dei sentieri, per 50/80 cm ai lati, da effettuare nel periodo di riposo vegetativo delle piante (tardo autunno) e a livello del terreno o di rigetto del ramo, per permettere, negli anni successivi, una più semplice manutenzione.

Eventuali interventi di movimento di terra saranno limitati all'indispensabile, per ripristinare i percorsi e renderli visibili e fruibili alle escursioni a piedi e in bici su sterrato, lungo percorsi di raccordo con la Via Verde Costa dei Trabocchi. Ulteriori lavori riguarderanno il ripristino di eventuali brevi tratti con materiale arido di zona o provenienti da cava certificata.

Infine, saranno previsti totem e segnaletica idonei a segnalare i percorsi e i principali luoghi di interesse.

(Ansa Abruzzo)