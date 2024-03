"Stappiamo e Raccogliamo per l'Airc", progetto nel vivo

Continua senza sosta il progetto interscolastico “Stappiamo e Raccogliamo” per l’AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro giunto quest’anno alla 15^ edizione.

Nelle settimane passate - spiega il coordinatore, prof. Nicandro Gambuto - è stato effettuato il prelievo e il trasporto dei tappi di plastica dalle scuole di Vasto e San Salvo, presso il Consorzio intercomunale “Civeta” di Cupello, con l’intervento dell’azienda Pulchra Ambiente Spa a Vasto e dell’azienda Sapi operante a San Salvo".

L’iniziativa culturale, che coniuga salvaguardia dell’ambiente alla solidarietà, ideata coordinata e diretta dal prof. Nicandro Gambuto, docente di Scienze presso il Liceo scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli D’Acquisto” di San Salvo, vede coinvolte le Scuole di Vasto IIS Mattei, il Liceo Scientifico Mattioli, Il Comprensivo Paolucci Spataro, Il Comprensivo Rossetti, la Nuova Direzione Didattica, Il Comprensivo di Cupello e Monteodorisio, l’IIS Vittorio Emanuele II e il Comprensivo 1 Mazzini di Lanciano, il Comprensivo di Vinchiaturo (Campobasso) e la collaborazione dei gruppi di protezione civile “Arcobaleno” di San Salvo, “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino, di Mafalda, del CAI di Palombaro che hanno mostrato sensibilità per questa iniziativa.

In questi mesi il docente vastese Gambuto ha continuato l’opera di sensibilizzazione del progetto nelle Scuole del territorio, attraverso lezioni a titolo gratuito di educazione ambientale, aventi per oggetto il riciclo dei materiali, l’importanza della salvaguardia e la tutela del nostro ambiente, anche attraverso l’ analisi di studi che indicano rischi sanitari legati alla diffusione delle microplastiche e la presenza sul territorio del Vastese di discariche abusive. Scuola capofila è l’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli- D’Acquisto” di San Salvo con il suo dirigente prof.ssa Annarosa Costantini e con tutti i docenti che supportano l’iniziativa.

“Nel corso di questi 15 anni di attività - aggiunge Gambuto- sono stati recuperati tappi, per un totale di circa 52,5 tonnellate, sottratti alle discariche e destinati al recupero. Qualche settimana fa l’AIRC Comitato Abruzzo e Molise diretto dalla dott.ssa Maria Francesca De Cecco ha ricevuto la donazione di 536 euro direttamente dal Consorzio Civeta di Cupello frutto della raccolta di ben 2,5 tonnellate di materiale riciclato e recuperato durante la scorsa estate e l’inizio del nuovo anno scolastico. Un particolare ringraziamento al Consorzio Civeta, alle aziende Sapi e Pulchra, a tutti i Dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, i volontari, gli alunni e le loro famiglie, che condividono con me l’ iniziativa e che ci permette da un lato di aiutare la ricerca e dall’altro di educare i giovani alla solidarietà, attraverso la salvaguardia dell’ambiente. Invito tutti i cittadini a recuperare i tappi di plastica per consegnarli, tramite gli studenti, nelle rispettive scuole. E’ necessario contribuire a favorire, attraverso la conoscenza e la promozione di buone pratiche, la crescita umana e professionale nei nostri giovani” .

A breve la presentazione ufficiale dell’altro progetto “Segniamo e Doniamo” per l’AIRC che coniuga pratica dello sport alla solidarietà sempre a supporto della ricerca oncologica.