Anche quest’anno Legambiente con tutti i suoi Circoli organizza la Festa dell’Albero edizione Primavera dal 21 al 24 marzo. Gli eventi di messa a dimora di alberi oppure di cura e manutenzione di piantagioni già esistenti vengono organizzati per celebrare il 21 marzo, una data importantissima perché si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste a livello mondiale, mentre nel nostro Paese ricorre anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Oggi in località Fontecampana (Atessa) si terrà l’evento organizzato dai Circoli Legambiente Geo APS e Green Lake APS, a cui parteciperanno i volontari e le volontarie dell’associazione insieme ai rappresentanti del Presidio Libera Tornareccio e dell’associazione Il Melograno APS, con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo e Tornareccio e gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Ciampoli Spaventa – Atessa e Istituto Comprensivo P. Borrelli – Tornareccio.

Legambiente rinnova quindi l’appuntamento primaverile con la storica campagna Festa dell’Albero - sostenuta dal partner principale AzzeroCO2 - per ribadire che gli alberi sono i nostri più preziosi alleati contro la crisi climatica e per proteggere la vita sul nostro pianeta. Si darà, inoltre, un contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea e di cui Legambiente è l’unica referente italiana. L’obiettivo principale di Life Terra è quello di mettere a dimora milioni di alberi in tutta Europa promuovendo sempre più un movimento fatto di cittadini che coinvolga scuole, associazioni, istituzioni e imprese nella sensibilizzazione alla lotta alla crisi climatica. Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi. È questo il claim della Festa dell’Albero edizione Primavera 2024, un’esortazione da Legambiente per ricordare le importanti funzioni svolte dagli alberi come l’assorbimento di CO₂ e la produzione di ossigeno, ma anche la rigenerazione di spazi verdi urbani.

Insomma nuovi alberi per la lotta al cambiamento climatico ma anche simboli di legalità in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Si tratta di attività simboliche ma dal grande valore per i nostri e le nostre giovani. Mettere a dimora un albero, e prendersene cura nel tempo, in ricordo di Annalisa Durante, Domenico Nicitra, Giuseppe Asta, Salvatore Asta affinché il loro sacrificio non sia vano e sia da esempio per le generazioni future. Gli studenti ricorderanno attraverso racconti e riflessioni le vittime e gli alberi piantumati amplieranno il Bosco della Memoria, progetto dedicato alla memoria delle vittime innocenti delle mafie avviato nel 2023.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio finanziato dall’Avviso Pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Abruzzo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice Del Terzo Settore – ADP ANNO 2022 - 2024.

Circolo Legambiente Geo APS

Circolo Green Lake APS

Il Melograno APS

Libera Presidio di Tornareccio