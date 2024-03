Un progetto ad hoc: “Case a 1 euro”. E’ la proposta dell’Amministrazione comunale di Paglieta che si appella ai cittadini proprietari di case disabitate collocate nell’intero territorio comunale. L’iniziativa mira a rivitalizzare il paese. Per aderire all’avviso è indispensabile cedere le proprietà immobiliari possedute, le quali verranno trasferite ai soggetti che avranno manifestato interesse all’acquisizione degli immobili al costo a “base d’asta” di 1 euro. Si diventerà proprietario dell’immobile da parte degli interessati, a seguito di asta pubblica che sarà comunicata dal sito del Comune e dell'agenzia, attraverso un confronto tra le offerte che tutti i soggetti interessati al singolo immobile avranno presentato. L'unità immobiliare verrà ceduta al cliente che avrà presentato la migliore proposta al rialzo in base alla somma di 1 euro posta a base di gara. L'altra opzione riservata al proprietario dell'immobile in vendita, è quella che potrà decidere di vendere al prezzo che desidera la sua casa L’immobile verrà ceduto a chi avrà concorso con l’offerta più alta.

Il sindaco Ernesto Graziani: «Diventare proprietari di una casa spendendo solo 1 euro: sembra impossibile invece, grazie a tale particolare iniziativa , il progetto può divenire realtà. Questa strategia di lungo respiro è attrattiva per chi cerca casa a basso costo, e semplice per ridare lustro al nostro borgo, di straordinaria bellezza. Il progetto Case a 1 euro è partito da alcuni comuni italiani, con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà. Intanto, per trasformare il progetto in realtà, è nostra premura rivolgerci ai proprietari degli alloggi abbandonati affinché accolgano l’iniziativa e diano piena disponibilità a cedere le loro “case vuote, al fine di procedere alla cessione delle stesse agli interessati che scelgono la nostra cittadina per vivere, o per avviare un’attività lavorativa».

Tutti coloro che sono interessati potranno recarsi presso il Comune di Paglieta presso l’ufficio Protocollo e richiedere copia del Bando e della modulistica o sul sito web istituzionale nella pagina interamente dedicata al Progetto Case a 1 euro.