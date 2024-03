Messa a San Giovanni in Venere in diretta su Rai1

Nuova ribalta televisiva nazionale questa mattina per la splendida Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia. La Santa Messa, celebrata da Mons. Bruno Forte, è stata trasmessa in diretta su Rai1, regia a curia di Gianni Epifani e commento liturgico affidato a Elena Bolasco.

La diretta è iniziata con una intensa riflessione di Elena Bolasco sulla bellezza del creato, sul mare e sui trabocchi e il loro valore per la storia e l’identità del territorio, sull’acqua fonte di vita e sulla storia di Fossacesia, la sua ricca architettura storica e l’Abbazia di San Giovanni in Venere.

Nell’omelia, partendo dal brano del Vangelo della liturgia odierna, Mons. Bruno Forte si è soffermato sull’importanza della misericordia. Tema caro, ha sottolineato l’arcivescovo, a Papa Francesco che vi ha dedicato un anno giubilare straordinario. La liturgia di oggi, quarta domenica di Quaresima, propone il racconto dell’incontro tra Gesù e Nicodemo tratto dal quarto capitolo del Vangelo di San Giovanni. Il tema della misericordia è centrale anche nella prima lettura tratta dal secondo libro delle Cronache, che racconta dell’esilio in Babilonia del popolo d’Israele e l’intenzione suscitata dal Signore al re di Persia Ciro di costruire un tempio a Gerusalemme, e nella seconda tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, in cui si evidenzia come “morti per le colpe” la grazia salva e permettere di rivivere in Cristo.

Si può rivedere la trasmissione su raiplay qui https://www.raiplay.it/video/2024/03/Santa-Messa-dallAbbazia-San-Giovanni-in-Venere-in-Fossacesia-10032024-e88b73b4-8444-4667-b13a-21ba948e5cd3.html