Alunni premiati per il “miglior presepe sostenibile”

Gli alunni delle classi quinta della Scuola Primaria "Mario Bianco" dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia, diretto dalla dirigente Rosanna D'Aversa, sono stati premiati dal presidente della Ecolan, Massimo Ranieri, e dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, per essersi aggiudicati il premio "Miglior Presepe Sostenibile", nell' ambito della 32° edizione del concorso riservato alle scuole "Riscopriamo il Presepe", organizzato dall'associazione artistico-culturale "Amici di Lancianovecchia" e svoltasi nei locali dell'Auditorium Diocleziano di Lanciano nel periodo natalizio. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, Ester Di Filippo, consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Umberto Petrosemolo, assessore all'Ambiente, Letizia Finamore, della EcoLan, Raffaele Filippone, presidente dell'associazione "Amici di Lancianovecchia" e le insegnanti Alessandra Russo, Silvana Della Marchesina, Annalisa Natale, Margherita Campitelli, Fiorella Verí e Letizia Saldi. Il concorso ha fornito l'occasione di donare "nuova vita" alla carta riciclata prodotta a scuola.

"L'attività di riciclaggio- hanno spiegato le insegnanti- ha permesso ai ragazzi di sperimentare un possibile mondo sostenibile, in cui loro sono i protagonisti con le loro mani operose, le loro idee e con tanta cooperazione e collaborazione. Hanno riflettuto inoltre sul fatto che i materiali naturali non rigenerano. Un piccolo passo per un mondo sostenibile, pulito, da Ri-Creare dove realizzare i propri sogni" Il sindaco Di Giuseppantonio, nel corso della cerimonia di premiazione, ha elogiato la qualità didattica di tutte le scuole dell'istituto Comprensivo di Fossacesia.