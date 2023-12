“Il sistema dell’accoglienza turistica nel territorio dai trabocchi alla Maiella” è stato il tema dell'incontro che si è svolto giovedì 14 Dicembre alle ore 15.00 presso la sede della Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l. a Santa Maria Imbaro, organizzato dalla DMC "Terre del Sangro Aventino".

All'incontro hanno partecipato operatori turistici del circuito della card, strutture ricettive del territorio, gestori dei siti turistici, i punti d'informazione turistica e le amministrazioni comunali del Sangro Aventino.

Il pomeriggio è iniziato con un momento di confronto con gli operatori presenti, analizzando insieme i risultati della tredicesima edizione della card e raccogliendo spunti e idee per migliorare il prodotto turistico, al fine di renderlo sempre più attrattivo per i numerosi turisti che ogni anno visitano il territorio, dai Trabocchi alla Maiella.

Gianlorenzo Molino, direttore della DMC "Terre del Sangro Aventino", ha illustrato ai presenti alcuni dati emersi dall'utilizzo e dalla distribuzione della card sul territorio. Nello specifico nel 2023 hanno aderito al progetto 117 operatori turistici (per un totale di 124 ristoranti, prodotti tipici e servizi), di cui 64 garantiscono uno sconto al turista possessore della card, dal 5% al 20 e 20 siti turistici del territorio, presso i quali il possessore della card ha diritto ad uno sconto (ingresso a tariffa ridotta o visita guidata con sconto). Sono state distribuite 28925 brochure (per un totale di 57850 card) presso i punti convenzionati, i siti turistici, le strutture ricettive e i punti informativi del territorio del Sangro Aventino e non solo, e ci sono stati oltre 600 download della WebApp, novità introdotta in questa 13° edizione.

Le card sono state utilizzate principalmente nel territorio della Val di Sangro, a seguire Maiella Orientale e Costa dei Trabocchi. Dall'utilizzo della card turistica emergono dati molto importanti, come ad esempio il movimento del turista sul territorio: dai dati analizzati si evince che le card distribuite sulla Costa dei Trabocchi sono state utilizzate per il 60% nella stessa area, dunque sulla costa, e per il 32% presso i siti e le strutture convenzionate della Val di Sangro. Rispetto all'ultima edizione si evidenzia una riduzione dello spostamento del turista dalla costa verso la Maiella, di fatti le card distribuite sulla Costa dei Trabocchi sono state utilizzate in minima parte presso le strutture e i siti del versante orientale della Maiella, ossia per l'8%.

Le card distribuite dalle strutture della Val di Sangro e della Maiella Orientale vengono invece utilizzate perlopiù in queste macro aree, e in piccola parte sono state utilizzate per ricevere sconti sulla Costa dei Trabocchi (il 4.5% per le card distribuite dalle strutture della Maiella Orientale e il 7.61% per quelle distribuite dalle strutture della Val di Sangro, un dato in aumento rispetto all'edizione 2022 dove le card distribuite dall'entroterra venivano utilizzate per il 2% sulla costa).

Oltre alla presentazione dei risultati della tredicesima edizione del progetto della card turistica territoriale "dai Trabocchi alla Maiella Card", nel corso della manifestazione si è svolto la terza edizione del PREMIO SANGRO AVENTINO ACCOGLIENTE E OSPITALE con un riconoscimento per gli operatori che si sono distinti nella distribuzione e nella promozione della card turistica. A coordinare i lavori Filippo De Sanctis, presidente del Comitato d' Attuazione della DMC "Terre del Sangro Aventino".

Alla premiazione hanno partecipato il Presidente della Società Consortile Sangro Aventino Paolo Primavera, l'Assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, il Dirigente del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva della Regione Abruzzo Carlo Tereo De Landerset, il Direttore Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo Germano De Sanctis e il Direttore del Parco Nazionale della Maiella Luciano Di Martino

Diverse sono state le categorie delle strutture premiate, nello specifico:

- Categoria maggior numero di visite con la card: hanno ritirato il premio il Castello Medievale di Roccascalegna, le Grotte del Cavallone e la Riserva Naturale Regionale Cascate del Verde;

-Categoria maggior numero di sconti con la card: sono stati premiati la Cantina Frentana (Rocca San Giovanni), Agriturismo il Vecchio Moro (Torricella Peligna), Mare Blu (Torino di Sangro), Bici Mania (Fossacesia) e lo Zoo d'Abruzzo (Rocca San Giovanni)

-Categoria efficienza della distribuzione (rapporto tra card distribuite e card effettivamente utilizzate per richiedere sconti): sono stati premiati il Trabocco Turchino (San Vito Chietino), la Casa Museo Palazzo Mayer e l'Abbazia di San Giovanni in Venere (Fossacesia) per quanto riguarda i siti turistici, l'Apicoltura Tieri (Tornareccio), l'Agriturismo Le Pagliere (Villa Santa Maria), l'Artigiano del Rame (Altino) per gli operatori turistici del circuito della card. Inoltre sono state premiati due info point del territorio che si sono distinti nella distribuzione del materiale promozionale, il Punto d'Informazione turistiche di San Vito Chietino e l'info point delle Gole di Fara San Martino, mentre per l'efficienza della strutture ricettive sono stati premiati la Casa Vacanze il Pettirosso (Altino), l'Agriturismo Antico Feudo (Ortona), l'Affittacamere Da oreste (Fara San Martino), l'Hotel Villa Danilo (Gamberale), l'Hotel Nido delle Rondini (Fallo) e Your Place Abruzzo (Rocca San Giovanni).

Infine un premio speciale per i Comuni che hanno ricevuto più visite con la card: hanno ritirato il premio i Sindaci dei comuni di Roccascalegna, Borrello, Lama dei Peligni e Taranta Peligna

A conclusione della manifestazione, i presenti hanno avuto la possibilità di degustare l'Aperitivo del territorio, con la presentazione di alcuni produttori aderenti alla Card e degustazione finale a cura della Cantina Eredi Legonziano e i panettoni artigianali del Forno Zulli.