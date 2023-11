'Visionaria', si scaldano i motori per la terza edizione

Tutto pronto per la terza edizione di Visionaria, l’Adriatic Innovation Forum della Camera di Commercio Chieti Pescara in programma al Padiglione Becci del Porto turistico Marina di Pescara dal 22 al 24 novembre.

Tre giorni aperti al pubblico, ricchi di interessanti novità, in cui, recita il claim dell’iniziativa, “Andrà in scena il futuro”.

Prima fra tutte, la sala dedicata all’Intelligenza Artificiale, in cui si discuterà dei rischi e delle opportunità dell’A.I, assieme agli esperti della società The Vortex. Andrea Boscaro, fondatore e formatore: “A Visionaria ricorre il primo compleanno di Chat GPT. Quale migliore occasione per interrogarci sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale, ricordando sempre una cosa: l’. A.I. non sostituirà mai l’uomo ma, anzi, farà esplodere tutto il suo potenziale.”.

Grande attenzione rivolta alle donne, con il Giro di Italia delle donne che fanno impresa, in cui il responsabile dalla Business Unit Innovazione di Invitalia Luigi Gallo illustrerà tutti i finanziamenti attualmente disponibili per le imprese in rosa.

Antonella Marrollo, presidentessa del neocostituito Comitato per l’imprenditoria femminile: “Siamo orgogliosi che Unioncamere abbia scelto Visionaria per il suo roadshow dedicato all’innovazione. Chieti è la terza provincia in Italia per numero di imprese femminili ma dal punto di vista della tecnologia il panorama non è così roseo. Capire il perché e cercare insieme una soluzione, questo il senso della tavola rotonda che si terrà al Marina di Pescara il 23 novembre dalle 17 alle 19:00”.

Cuore pulsante di questa edizione, come ricorda Ivano Lapergola, presidente dell’Agenzia di sviluppo, la tappa del roadshow di SMAU e VisionART, uno spazio espositivo a disposizione dei visitatori, popolato da giovani creativi ed artigiani digitali, realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo. Giovanni Marcantonio, vice direttore Agenzia di sviluppo: “Per tutti e tre i giorni della manifestazione sarà presente un’area espositiva, con 10 postazioni, dedicata alla manifattura 4.0, all’artigianato digitale e alle nuove tecnologie innovative applicate ai processi produttivi. Stampa 3D a grandi dimensioni, realtà virtuale, prototipazione e modellazione 3D, taglio laser, sensoristica e realtà aumentata, sono solo alcune delle tecnologie in cui ci si potrà immergere a VisionART”.

Un’ultima parola racchiude Visionaria: giovani. Il talento ed i giovani talenti saranno i protagonisti della prima giornata con il Premio Visionaria, che raccoglierà i finalisti dei premi delle associazioni di categoria che realizzano concorsi nella regione Abruzzo per startup e idee innovative d’impresa: Cambiamenti di CNA Abruzzo, InnovAzioni di Confindustria Chieti Pescara Sezione Servizi Innovativi, Oscar Green di Coldiretti Abruzzo. A questi concorsi, si aggiunge la StartCup Abruzzo, competizione rivolta a progetti di ricerca universitari e/o collegati al mondo universitario, promossa sempre dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dall’Agenzia di Sviluppo e dall’Associazione Innovalley - Promotori di Innovazione aderente a PNI CUBE e giunta alla V edizione.

In chiusura, Gennaro Strever, presidente Camera di commercio Chieti Pescara: “Visionaria si inserisce in un momento storico importantissimo dove è necessario chiedersi a che punto siamo con gli investimenti in innovazione e sostenibilità, con il PNRR e con uno dei temi portanti del futuro, la transizione energetica. È proprio su questo che ci confronteremo nella tavola rotonda di apertura di mercoledì 22 novembre, assieme al giornalista Rai Massimo Cerofolini e ai colleghi Antonio Romeo, direttore di Dintec, Alberto Geri, Professore dell’Università La Sapienza, Paolo Arrigoni, Presidente del GSE Gestore dei servizi energetici SpA, Roberto Spezie, Responsabile Tecnologie Direzione RIT Terna Rete Italia S.p.A. Roma, Enrico Gagliano, Professore dell’Università di Bologna e Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo”.

In foto, il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, il segretario generale e direttore Agenzia di sviluppo Michele De Vita con Antonella Marrollo presidente Comitato imprenditoria femminile, Ivano Lapergola presidente Agenzia di sviluppo e Giovanni Marcantonio vice direttore Agenzia, Andrea Boscaro fondatore e formatore di The Vortex.