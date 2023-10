'Bici in Comune': aderiscono Fossacesia, Rocca San Giovanni e Torino di Sangro

I sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni) e Nino Di Fonso (Torino di Sangro), nell’ambito della 40^ Assemblea Annuale dell’Associazione Comuni d’Italia (ANCI), che si è tenuta a Genova, hanno preso parte al tavolo tecnico sullo sport nel corso del quale è stato presentato il progetto “Bici in Comune”, bando “Sport Missione Comune 2023” e altre iniziative di supporto alla pratica sportiva.

Il progetto, al quale hanno aderito Fossacesia, Rocca San Giovanni e Torino di Sangro, trova la collaborazione del Ministero dello Sport, della società in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze Sport e Salute, del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Le finalità del comitato sono state illustrate da: Roberto Pella, sindaco di Valdengo, vice presidente nazionale vicario Anci e delegato allo Sport, Salute e Politiche Giovanili; Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio; Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute; Beniamino Quinteri, Presidente dell’Istituto per il

Credito Sportivo.

L’istituzione del Comitato “Comuni in bici”, ha l’obiettivo di mettere in rete Comuni particolarmente attivi nell’ambito della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi ciclistici, e di promuovere progetti e iniziative di valorizzazione della pratica sportiva nonché di sostenere e tutelare il patrimonio ciclistico italiano presente nei diversi territori.

"È stata l’occasione per far conoscere la Via Verde della Costa dei Trabocchi, le sue potenzialità in termini di mobilità sostenibile e ci siamo fatti promotori di invitare gli altri sindaci della Costa dei Trabocchi ad aderire a questo comitato anche in previsione di ulteriori progettazioni di realizzazione di piste ciclabili", hanno affermato Di Giuseppantonio, Caravaggio e Di Fonso.