Formazione: 80 nuove opportunità professionalizzanti per il trasporto ferroviario

Ottanta nuove professionalità che potranno operare nel mondo ferroviario grazie ad un percorso di qualificazione e di abilitazione interamente finanziato dalla Regione Abruzzo.

Regione Abruzzo che ragiona in termini strategici sul settore ferroviario.

È stato presentato a Lanciano, nel convegno organizzato dalla TUA e patrocinato dall’ASSTRA (Associazione Trasporti) dal titolo “I nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario” nell’ambito del Salone “Progress 2023” il progetto formativo che vede la TUA in qualità di “soggetto attuatore” per formare 80 giovani in percorsi professionalizzanti relative alle figure ferroviarie.

Un investimento lungimirante che mira a creare un serbatoio di competenze da utilizzare in un mondo in continua evoluzione ed estremamente professionalizzato come quello ferroviario.

Il capitolo delle attività formative professionalizzanti è stato inserito nella legge di Assestamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 del Consiglio Regionale d’Abruzzo e prevede “un importo di 300.000 euro per la realizzazione delle attività di competenza e per la promozione di attività formative professionalizzanti ed azioni di co-marketing a cura di TUA Spa per l’esercizio 2023”.

Somma, questa, destinata alla realizzazione di percorsi di qualificazione professionali del settore ferroviario.

Le figure da formare sono quelle di macchinisti, capitreno, manutentori dei veicoli ferroviari e dell’infrastruttura, di manovratori, oltre ad altri profili che svolgono mansioni di sicurezza all’interno del mondo ferroviario.

Il bando di selezione, che dettaglierà ogni aspetto relativo alle attività professionalizzanti gratuite, verrà emanato entro il mese di novembre 2023 ed illustrato in un’apposita conferenza stampa; i percorsi formativi prenderanno avvio nel mese di dicembre 2023.