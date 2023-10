“Professione Protezione Civile” alla seconda edizione di Progress

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 20 al 22 ottobre a Lanciano negli spazi di Lancianofiera si è tenuto la seconda edizione di Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione che quest’anno con 65 espositori tra centri per l’impiego, mondo delle imprese, reti dei servizi al lavoro, enti di formazione ed enti pubblici. L’iniziativa fatta nei tre giorni con numerosi appuntamenti dedicati alla formazione, all’orientamento, alle opportunità di lavoro, all’aggiornamento professionale, «ma anche e soprattutto uno spazio per favorire occasioni concrete d’incontro tra aziende, persone in cerca di impiego, selezionatori del personale e formatori». Nello spazio dedicato ai servizi, ha partecipato anche il dipartimento della Protezione civile Abruzzo, con il progetto “Professione Protezione civile” con la partecipazione del direttore Mauro Casinghini , di alcuni funzionari e diversi volontari della P. civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta, presenti nei 3 giorni della fiera a turno. Nella sola giornata di apertura hanno partecipato ai workshop, laboratori, oltre 1200 studenti delle scuole secondarie arrivati a Lanciano dall’Abruzzo e Molise. Nel corso dell’esposizione circa duemila presenze di giovani e giovanissimi coinvolti in esperienze interattive e di ascolto che hanno permesso di scoprire il vasto panorama di percorsi formativi, i relativi sbocchi occupazionali e conoscere le figure professionali più ricercate nonché le competenze richieste oggi sul mercato occupazionale. Questa iniziativa ha promosso incontri fra candidati e aziende con recruiting, colloqui e workshop anche per ottimizzare l’utilizzo dei social nella ricerca del lavoro.

Enzo Dossi