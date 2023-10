Al via 'Progress', innovazione, competenze e specializzazione le parole d'ordine

Partiti! Avvio festoso venerdì 20 ottobre, a Lancianofiera di Progress la fiera del lavoro, del sociale e della formazione in programma al Polo fieristico d’Abruzzo fino a domenica.

In mostra competenze, talenti, opportunità di occupazione e occasioni di formazione professionale per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro e per chi lo sta cercando.

Promossa con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nell'erogazione dei servizi per il lavoro a livello regionale Progress vuole dare voce a tutti i protagonisti del mondo del lavoro: dalle istituzioni alle parti sociali, dai professionisti ai lavoratori, dagli accademici agli studenti, con l'obiettivo di riflettere su temi che riguardano il diritto del lavoro e l'attualità, analizzando un mondo del lavoro in continuo cambiamento e individuando le soluzioni strategiche per il rilancio delle imprese e del Paese.

Taglio del nastro affidato al presidente di Lancianofiera Donato Di Campli, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, all’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale e al sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

“Alla sua seconda edizione e grazie ad un ampio partenariato pubblico-privato e alle sinergie nuove costruite fra Centri per l’impiego, Anpal, mondo delle imprese, reti dei servizi al lavoro e enti di formazione – ha detto il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli -, Progress è non solo una fiera, con sessantacinque espositori e tante attività dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale; ma anche e soprattutto uno spazio per favorire occasioni concrete d’incontro tra aziende, persone in cerca di impiego, selezionatori del personale e formatori”.

Ad aprire Progress 2023 è stata Sabrina Grazini, consulente e divulgatrice in diritto del lavoro, premiata da Forbes Italia, tra gli innovatori under 30 di quest’anno che ha risposto a domande e curiosità di quanti fanno fatica a orientarsi tra normative, iter burocratici, contrattualistica, diritti e doveri.

Nella sola giornata di apertura hanno partecipato a workshop, laboratori, attività di gamification oltre 1200 studenti delle scuole secondarie arrivati a Lanciano da tutto l’Abruzzo e dal Molise . Numero destinato a crescere, che vedrà nel corso del salone circa 2000 presenze di giovani e giovanissimi coinvolti in esperienze interattive e di ascolto che permettono di scoprire il vasto panorama di percorsi formativi e i relativi sbocchi occupazionali e conoscere le figure professionali più ricercate e le competenze richieste oggi sul mercato occupazionale.

Un’esperienza possibile grazie al partenariato con le Università di Teramo, L’Aquila, Bari e al coinvolgimento della Direzione scolastica regionale, e quindi di numerosi istituti superiori abruzzesi. Progress, con 65 espositori qualificati, ha aperto le sue porte anche al mondo delle imprese ospitando il forum politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara sul tema “Un valore per persone, imprese e territori”, la Camera di Commercio Chieti Pescara con un seminario sulla certificazione delle competenze per la meccatronica, Anpal Servizi e il Consorzio Universitario di Lanciano che tratterà di transizione socio-culturale tra ricerca, formazione e imprese.

Frequentati e apprezzati gli spazi sia all’interno dei padiglioni che all’esterno riservati alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia che parteciperanno con iniziative particolari ed attività dimostrative. Presenti a Progress 2023: Esercito italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Presenti anche associazioni la Protezione civile regionale e la Croce Gialla e proprie attività ed ambiti di intervento.

Tua Abruzzo, Mobility partner di Progress, che ha messo a disposizione corse gratuite per le scuole secondarie che parteciperanno alla fiera e promosso un interessante incontro sui “Nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario”. Main sponsor di Progress è Humangest, network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa e player di riferimento nel mercato del lavoro, che, fra le altre cose, promuove incontri fra candidati e aziende con recruiting, colloqui e workshop anche per ottimizzare l’utilizzo dei social nella ricerca del lavoro.

Progress può contare sul patrocinio di: Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo, Province di Chieti, Pescara e Teramo, Comune di Lanciano, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confindustria Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara, Cna Abruzzo, Bper Banca.

I cancelli di Lancianofiera saranno aperti a che domani e domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00, l’ingresso è gratuito come la partecipazione a convegni, laboratori e workshop.

L’invito è a registrarsi a questo link https://www.lancianofiera.it/app/it/registrazioneutente/per scaricare il proprio biglietto gratuito.