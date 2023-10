(H) Open day menopausa: visite gratuite negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open day menopausa coinvolgendo gli ospedali ai quali assegna il Bollino Rosa ovvero, in provincia di Chieti, quelli di Chieti, Lanciano e Vasto.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.



Questi gli eventi in programma:



Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia - Ospedale di Chieti



Counselling per la salute perineale con l'ostetrica, valutazione del pavimento pelvico



Ambulatorio 8° livello corpo D

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 14.30 alle 19.00

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0871.358116 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30

Ecografia transvaginale

Ambulatorio 8° livello corpo D - stanze 2 e 4

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 14.30 alle 19.00

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0871.358116 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30



Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia - Ospedale di Lanciano

Visita ginecologica con ginecologo e ostetrica

Ambulatorio di ostetricia e ginecologia

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle 10.00

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0872.706621

Ecografia transvaginale

Ambulatorio di ostetricia e ginecologia

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 10.30 alle 11.30

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0872.706621



Consulenza ostetrica per il benessere del perineo

Ambulatorio di ostetricia e ginecologia

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 15.00 alle 16.30

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0872.706621



Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia - Ospedale di Vasto

Visita con ginecologo

Ambulatori di ginecologia

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 15.00 alle 19.30

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0873.308325 dalle ore 13.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì



«Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita con un impatto sulle malattie croniche degenerative», afferma Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda.



Le oltre 130 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi.



Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.



Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa.



Per maggiori informazioni clicca qui