Attiva la centrale operativa del Pronto Intervento Sociale

La centrale operativa del pronto intervento sociale, finanziata dall’avviso 1/2021 Prins – Pon inclusione, è attiva presso il segretariato locale del comune di Lanciano in via dei Frentani per tutti i comuni appartenenti all’ADS 11 Frentano.

I servizi di pronto intervento sociale sono disponibili anche in fasce orarie serali e notturne per i cittadini, anche nei giorni festivi con una reperibilità notturna di 24 ore. I nuovi orari partono dalle 13.30 fino alle 19.30 per il lunedì, mercoledì e venerdì, tranne il sabato in cui i servizi sono disponibili dalle ore 9.30 fino alle 19.30. Per il servizio notturno, sono previste fasce orarie dal lunedi alla domenica dalle ore 19.30 alle 23.30 inclusi i giorni festivi.

La centrale operativa garantirà disponibilità ed accessibilità ai servizi standard in modo da affrontare situazioni di emergenza o in condizioni di povertà, vivono in condizioni di marginalità o senza fissa dimora, persone e minori vittime di violenza o altre situazioni che necessitano di un pronto intervento emergenziale.

Il numero verde per contattare il pronto intervento sociale è 800 680 811.