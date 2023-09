La Regione Abruzzo al Salone del Camper alla Fiera di Parma

C’è anche la Regione Abruzzo al Salone del Camper in programma fino a domenica 17 presso la Fiera di Parma.

Per l’Abruzzo è la seconda presenza alla manifestazione fieristica di settore dopo l’esordio dell’anno scorso. E proprio il successo riscontrato nel 2022 a Parma ha convinto l’assessorato al Turismo a riproporre l’offerta turistica su un mercato di nicchia in netta crescita. Il Salone del Camper è la principale fiera B2C dedicata al caravanning e al turismo all’aria aperta in Italia, seconda in Europa per importanza.

“Per noi è importante essere presenti con il brand Abruzzo Turismo in una manifestazione dai numeri straordinari – sottolinea l’assessore al Turismo Daniele D’Amario -. Avremo modo di mettere in evidenza le proposte abruzzesi nel campo del turismo en plein air. La presenza alla Fiera di Parma segna una fase nuova della promozione e marketing turistico programmata dal Dipartimento del Turismo della Regione. Il settore del turismo en plein non poteva essere trascurato da una regione che del turismo attivo e partecipato ha fatto l'elemento centrale della strategia di promozione”.

Il Salone del Camper si compone di 4 aree tematiche: Caravan e Camper, con una vasta esposizione di veicoli ricreazionali e la garanzia della presenza dei più importanti marchi del settore; Accessori, con moltissimi stand dedicati alla componentistica, accessoristica ed attrezzature; un’area Shopping, in cui è possibile trovare i prodotti per gli amanti del camper lifestyle e delle vacanze en plein air; Percorsi e Mete, che permette ai visitatori di conoscere mete ideali per il turismo outdoor, con proposte di itinerari studiati ad hoc.

Lo stand Abruzzo, di circa 64 metri quadrati nel Padiglione 02 – stand j 062-, è collocato proprio all’interno di quest’ultima sezione.

La partecipazione alla fiera è in collaborazione con le due Camere di Commercio (Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia) in virtù del protocollo di intesa sottoscritto nel 2021 per una promozione congiunta del territorio regionale. Saranno presenti 4 operatori dei settori dell’accoglienza, della mobilità e del turismo esperienziale (DMC Costa dei Trabocchi, Costa dei Trabocchi Soc. Cons. r.l., Grotte di Stiffe, Welcome AQ) oltre ai referenti del Parco Nazionale della Maiella, a supporto delle attività promozionali per fornire informazioni dettagliate ai visitatori interessati alla destinazione “Abruzzo”.