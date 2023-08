'Muri Parlanti-Talking Walls 3.0', pronto il video documentario

Alcuni dei giovani partecipanti al progetto "Muri Parlanti-Talking Walls 3.0" hanno realizzato un video di 180 secondi che racconta in breve gli obiettivi e alcune delle iniziative realizzate nell'ambito del progetto che vede la Provincia di Chieti capofila.

Unione Province Italiane, accompagnato dalla seguente descrizione: E' possibile visualizzare il video al link www.bit.ly/videomuriparlanti nella pagina YouTube di, accompagnato dalla seguente descrizione:

Abbiamo voluto raccontare la storia di Muri Parlanti - Talking Walls 3.0, un progetto in cui sono stati coinvolti oltre 100 giovani di alcuni istituti superiori della Provincia di Chieti. Lasciare una traccia sulle pareti della propria scuola, in maniera legale, condivisa, divertente, è stata un'esperienza formativa molto interessante che ha permesso ai giovani di esprimersi con una forma d'arte e allo stesso tempo rendere più bello il luogo vissuto ogni giorno. Questo è il racconto di un segno, forse anche un sogno, che abbiamo voluto lasciare sui muri della scuola e della Via Verde Costa dei Trabocchi: per dire che ci siamo, che vogliamo dire la nostra, che siamo parte di un progetto creativo che cura i beni comuni, quelli che appartengono a tutti.