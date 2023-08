Tutela dei trabocchi: valorizzazione di identità e cultura abruzzese

Una proposta di legge per tutelare i Trabocchi e valorizzarne la natura identitaria e culturale: è questo il tema della conferenza stampa tenutasi nella sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara.

Vi hanno preso parte l’assessore regionale al Territorio e demanio, Nicola Campitelli, i parlamentari di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa, e il docente di diritto urbanistico all’Università di Teramo, Diego De Carolis.

L’obiettivo della proposta è la tutela e favorire la valorizzazione dei Trabocchi come espressione di antichi valori sociali e culturali in Abruzzo, con finalità di conservazione del patrimonio ambientale, storico e tradizionale, puntando all’applicazione del regime derogatorio della direttiva ‘Bolkestein’.

A questo si unisce la necessità di dare priorità e preferenza a chi abbia avuto la pregressa titolarità del bene, a fini di tutela della continuità dell’attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali.

“Si tratta di una proposta della giunta da inviare in consiglio regionale e poi, ai due rami del Parlamento poiché questi manufatti sono espressione di antichi valori che fanno parte del patrimonio dell’Abruzzo tanto che molti hanno anche il vincolo di conservazione da parte della Soprintendenza, riconosciuti come siti di interesse culturale.”

“Tramandati di generazione in generazione, riteniamo possano essere esclusi dalla disciplina degli stabilimenti balneari, con un regime derogatorio per la tutela di antiche tradizioni culturali. – aggiunge Campitelli - Seguiremo anche il percorso per il riconoscimento di patrimonio dell’UNESCO ma nel frattempo vogliamo farci promotore di questa iniziativa legislativa e consentire che possano restare nelle mani di chi fino ad oggi ha avuto la capacità di tutelarli”.

Dal canto suo il senatore e coordinatore abruzzese di Fdi, Etel Sigismondi, ha evidenziato come i trabocchi rappresentino “una specificità del nostro territorio che nati come macchine da pesca oggi hanno varie funzioni, tra cui anche quella di ristorazione. I trabocchi hanno saputo adeguarsi ai tempi ed evolversi nel tempo; ad oggi sono 32 quelli esistenti di cui 11 tutelati dalla sovrintendenza.”

“Noi prevediamo la salvaguardia per quelli esistenti - prosegue il Senatore Sigismondi - e la possibilità per quelli crollati o demoliti, di essere ricostruiti nello stesso sito; si prevede in più che tutti i trabocchi vengano stralciati per la loro conservazione dalla direttiva europea sulle concessioni, che prevede la possibilità di deroghe proprio per la salvaguardia del patrimonio culturale.”

“Un ringraziamento particolare – conclude Sigismondi - al prof. De Carolis per l'apporto fondamentale nella stesura della legge e alla sensibilità del governo Marsilio, oggi rappresentato dall'assessore al Demanio della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli”.